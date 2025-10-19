巴基斯坦、阿富汗達成「立即停火協議」！　邊境互轟釀數十死

▲阿富汗指控，巴基斯坦在臨時停火協議生效後，仍對其境內發動空襲。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

卡達外交部19日對外宣布，經過土耳其與卡達的居中斡旋，阿富汗與巴基斯坦終於在多哈會談中就立即停火達成協議，讓為期一周的激烈邊界武裝衝突宣告暫停。兩國代表團也同意在未來數日內舉行後續會議，確保停火協議能夠「可靠且持續地執行」。

根據《路透社》報導，這場南亞鄰國間的武裝對峙，起因於巴基斯坦要求阿富汗約束境內武裝分子巴基斯坦神學士（Pakistani Taliban），指控這些激進組織在阿富汗境內建立據點，並持續對巴基斯坦發動恐怖攻擊，而阿富汗塔利班政府則為其提供庇護。

對此，阿富汗嚴正否認為武裝組織提供避風港，並指責巴基斯坦軍方蓄意散布有關阿富汗的不實訊息，並指責伊斯蘭馬巴德收容伊斯蘭國相關激進分子，企圖破壞阿富汗穩定與主權。巴國政府則嚴正駁斥相關指控。多年來，武裝分子一直在對巴基斯坦政府發動攻擊，企圖推翻執政政權，以建立嚴格的伊斯蘭統治體系。

巴基斯坦隨即對阿富汗邊境地區實施空襲反擊，引發自2021年塔利班重新掌權以來兩國間最嚴重的武力衝突。據報導，連日來的交火已造成數十人死亡、數百人受傷。

值得注意的是，雙方曾協議於15日短暫停火，但是衝突並未完全平息。阿富汗政府發言人指控巴基斯坦仍持續對阿富汗境內進行空襲，且攻擊目標為平民區域。喀布爾當局表示保留回擊權利，但已指示阿富汗戰士克制報復行動，以示對談判團隊的尊重。

巴基斯坦資訊部長塔拉爾則在社群媒體反駁，聲稱他們僅針對邊境地區「經過驗證」的伊斯蘭激進組織營地實施精準打擊，拒絕承認攻擊平民目標。他進一步透露，停火期間仍有武裝分子試圖對巴基斯坦發動多次攻擊，巴國安全部隊已擊斃超過100名武裝分子，其中多數死於針對自殺式攻擊組織的打擊行動中，但《路透社》尚未核實相關死傷數據。