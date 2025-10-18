川普警告沒用？哈瑪斯高官：願停火5年　但無法承諾解除武裝

▲ 哈瑪斯成員在美國默許下暫時充當當地維護治安力量。（圖／志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

哈瑪斯高階官員15日在杜哈接受《路透社》專訪時明確表態，該組織計劃在過渡期內維持對加薩安全的控制權，但稱無法承諾解除武裝。這番發言反映，美國欲徹底結束加薩戰爭的計畫正面臨困難。

哈瑪斯政治局成員納扎爾（Mohammed Nazzal）在訪談中透露，該組織願意接受停火長達5年，以重建遭到嚴重破壞的加薩，但對未來發展的承諾前提是巴勒斯坦人獲得建國「前景與希望」。納扎爾強調，「巴勒斯坦人民希望建立一個獨立的巴勒斯坦國。」

針對外界質疑哈瑪斯是否願意放棄武器，納扎爾回應，「我無法回答是或否。坦白說，這取決於計畫的本質。你所說的裁軍計畫是什麼意思？武器要交給誰？」他指出，包括武器議題等下個階段停火協議需討論的問題不僅關乎哈瑪斯，也涉及其他巴勒斯坦武裝團體，需要各方達成共識。

▲ 川普與納坦雅胡。（圖／路透）

美國總統川普16日回應相關質疑時表示，「他們已經對我們做出承諾，我認為他們會履行承諾。」川普14日還稱，他已警告哈瑪斯必須解除武裝，否則將被強制解除，同時暗示已暫時允許哈瑪斯在加薩內部展開安全行動。

納扎爾為哈瑪斯在加薩的強硬作為辯護，包括13日的公開處決。他聲稱，戰爭期間總會有「特殊作法」，而被處決的都是犯下殺人罪的罪犯。他也強調，現階段哈瑪斯在當地的存在有其必要，「這是過渡階段。在行政層面，將會有一個技術官僚政府；而在實際層面，哈瑪斯仍會存在。」

以色列總理辦公室針對納扎爾發言則重申，以方致力於停火協議，同時強調，「哈瑪斯應該在第一階段釋放所有人質，但他們沒有做到，哈瑪斯知道我們的人質屍體在哪裡。根據這項協議，哈瑪斯必須解除武裝，沒有任何藉口。他們的時間不多了。」

納扎爾就人質問題強調，哈瑪斯對保留已故人質遺體毫無興趣。該組織目前已交還28具遺體中至少9具，但搜尋工作遭遇技術困難。土耳其高級官員上周證實，將與以色列、美國、卡達和埃及組成聯合工作小組，協助搜尋遺體。

納扎爾透露，哈瑪斯在與美國官員的會議中提議長期停火，希望休戰至少3至5年以重建加薩，「我們的目標不是為未來的戰爭做準備」，而是希望國際社會「為巴勒斯坦人民提供前景和希望」。