　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

還差18具！哈瑪斯幹部爆「人質屍體還埋在瓦礫下」　1原因挖不出來

▲▼哈瑪斯武裝分子。（圖／路透）

▲哈瑪斯武裝分子。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

哈瑪斯政治部門高層幹部在與以色列停火協議生效滿一周之際，罕見接受日本NHK電視台的專訪。他坦承，目前有大量以色列人質的遺體仍深埋在加薩走廊的廢墟瓦礫堆下，但因以方阻撓重型機械設備進入，導致遺體挖掘作業陷入膠著。

美國總統川普促成以色列與哈瑪斯達成停火協議，在10月10日暫時停火，然而在承諾的48名人質中，哈瑪斯僅交還20人與10具遺體。以色列政府對於哈瑪斯未能歸還剩餘罹難者遺體表達強烈不滿。

對此，哈瑪斯政治部門幹部哈姆丹（ハムダン）17日在這場獨家採訪中強調，「我們完全掌握所有死亡人質的位置，但多數遺體被困在建築瓦礫底下，沒有挖土機等重機具根本無法進行搜救。」他指控，哈瑪斯正全力配合停火條款，但以色列故意阻撓相關設備進入加薩，阻礙人質遺體返還作業。

根據和平計畫的第二階段協議，以色列與美國要求哈瑪斯解除武裝，對此，哈姆丹態度強硬。他表示，「這些武器是建立巴勒斯坦國家的必要工具，只要佔領持續存在，武器問題就不會自動消失。」強調只要以色列持續佔領巴勒斯坦，哈瑪斯就不會考慮解除武裝。

他同時透露，負責加薩走廊戰後重建的巴勒斯坦技術委員會名單將在數日內公布，由15名加薩當地專業人士組成，分別負責醫療、教育等各領域治理工作。

報導認為，就算哈瑪斯今後將剩餘人質遺體歸還，但是只要哈瑪斯與以色列在武裝解除議題上無法達成共識，想要推動和平計畫的第二階段預料將格外艱難。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
540 2 4069 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
客機起飛11秒「時速482km」急墜！　差60公尺撞進地中海
楊振寧逝世　晚年祖孫戀「82歲娶28歲」
安心亞突曬「阿Ken摸肚閃照」網暴動：懷孕了嗎？
快訊／45歲藤岡靛宣布離婚！
金鐘戲劇頒獎禮5看點！楊謹華3戰柯佳嬿…《影后》網內互打

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

母遺物發現超浪漫求婚情書　女兒看完驚覺「不是爸爸寫的」

客機起飛11秒「時速482km」急墜！　差60公尺撞進地中海

還差18具！哈瑪斯幹部爆「人質屍體還埋在瓦礫下」　1原因挖不出來

性侵斬首12歲女童！　女兇手「拖行李箱屍」到酒吧喝酒畫面曝

川普警告沒用？哈瑪斯高官：願停火5年　但無法承諾解除武裝

他靠1招買到「便宜機票」！省錯錢下場慘　遭航空公司禁飛3年

緬甸人窮怕了！組團「赴印度賣腎」1顆賣10萬　全村一半人賣過器官

比台灣還快！印尼砸554億「普發現金」刺激經濟　20日起發放

泰女毒蟲「在法院人間蒸發」！爬拘留室通風口脫逃　14歲兒接應

南韓37歲前職棒國手「直播中墜樓亡」！　觀眾急報案來不及

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

小S奪主持人獎！淚謝大S鼓勵　獻給S媽：也許能填滿她心裡的洞

BLACKPINK深夜抵高雄！　Lisa超萌探頭打招呼

Lulu緊摟陳漢典！和吳宗憲走紅毯　他告白：主持最大獎就是黃路梓茵

女兒為親爸竟推開正宮媽　她連擋3次防守也攔不住

棒棒堂合體奪「實境節目主持人」　感言大超時...陶晶瑩虧：真的沒在怕#星光雲REELS

母遺物發現超浪漫求婚情書　女兒看完驚覺「不是爸爸寫的」

客機起飛11秒「時速482km」急墜！　差60公尺撞進地中海

還差18具！哈瑪斯幹部爆「人質屍體還埋在瓦礫下」　1原因挖不出來

性侵斬首12歲女童！　女兇手「拖行李箱屍」到酒吧喝酒畫面曝

川普警告沒用？哈瑪斯高官：願停火5年　但無法承諾解除武裝

他靠1招買到「便宜機票」！省錯錢下場慘　遭航空公司禁飛3年

緬甸人窮怕了！組團「赴印度賣腎」1顆賣10萬　全村一半人賣過器官

比台灣還快！印尼砸554億「普發現金」刺激經濟　20日起發放

泰女毒蟲「在法院人間蒸發」！爬拘留室通風口脫逃　14歲兒接應

南韓37歲前職棒國手「直播中墜樓亡」！　觀眾急報案來不及

宇宙人三攻小巨蛋門票被搶光！　超狂「勝利方程式」曝光

火腿逆襲軟銀奪2連勝！雷耶斯雙響砲領軍續命　古林睿煬明投關鍵聽牌戰

母遺物發現超浪漫求婚情書　女兒看完驚覺「不是爸爸寫的」

長榮空服員病逝　民航局下令落實健康異常通報、檢討請假機制

肉次方高雄夢時代店10/29試營運　兩人同行憑LINE票券享85折

國民黨主席選舉北市投票率不到4成　黃呂錦茹低調現身投票

客機起飛11秒「時速482km」急墜！　差60公尺撞進地中海

台積電居首！2025最值得信賴公司　台廠「科技硬體業」14家上榜

悍將感恩會／笑聲連連！新秀變裝嗨翻新莊　江庭毅領口太低怕走光

飯店將不給「包裝水」全炸了！苦主曾被環保瓶臭吐：一聞飆淚

得獎就和安心亞接吻？　阿Ken笑：要先有喜事

國際熱門新聞

日簽證恐漲9倍！台灣免簽還是「要付入境費」

女買自家公司股票變富婆　滾出8億退休金

31歲迪士尼鐵粉疑「園區內輕生」　陳屍飯店

台女廚師澳街頭遭刺　坦言：不敢單獨出門

南韓37歲前職棒國手「直播中墜樓亡」！

「柬埔寨南韓女」外貌曝光！　影片自稱：對這裡充滿愛

認了「對中課100%關稅」難維持　川普要與習近平會面

澳洲墨爾本隨機砍人！台裔女肺被刺穿

川普新令　下月起進口中重型卡車課25%關稅

柬詐騙集團首腦　出入台灣至少10次

打拚43年擁1800萬！退休當天...妻突給「禮物」　他人生瞬間崩塌

昔日王子今斷尾　安德魯王子放棄頭銜

美對中釋出貿易和解訊號　美股反彈收高

26歲女模詐騙業績未達標　遭活摘器官

更多熱門

相關新聞

哈瑪斯高官：願停火5年　但無法承諾解除武裝

哈瑪斯高官：願停火5年　但無法承諾解除武裝

哈瑪斯高階官員15日在杜哈接受《路透社》專訪時明確表態，該組織計劃在過渡期內維持對加薩安全的控制權，無法承諾解除武裝。這番發言反映，美國欲徹底結束加薩戰爭的計畫正面臨困難。

雙眼間中彈　巴勒斯坦人疑遭集體處決

雙眼間中彈　巴勒斯坦人疑遭集體處決

川普嗆「我一聲令下」以軍重返加薩

川普嗆「我一聲令下」以軍重返加薩

即／巴基斯坦與塔利班達成協議　臨時停火48小時

即／巴基斯坦與塔利班達成協議　臨時停火48小時

納坦雅胡警告哈瑪斯：不解除武裝「地獄將爆發」

納坦雅胡警告哈瑪斯：不解除武裝「地獄將爆發」

關鍵字：

哈瑪斯以色列人質停火挖掘以哈衝突加薩

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陳偉霆曬超音波照官宣得子！　情定大陸超模何穗

金鐘獎／小煜台上哭了！獎獻大兒子

快訊／國健署下令8品項加熱菸「未標尼古丁含量」即刻下架

傳大同釋出中山北黃金地　力拚輝達落台北

金鐘獎／小S痛哭「S媽傳催淚訊息」！

小S「現身餐廳慶功」私下狀態全被拍

小S憋不住了！逼問Lulu「陳漢典GG尺寸」

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

快訊／靳珩隧道凌晨驚見「水進來了」

輸給小S！陳漢典半夜「真實反應全被截圖」

太魯閣鏡頭君掛了！　立霧溪堰塞湖溢流淹進靳珩隧道

金鐘獎／小S奪獎全場哭翻！評審主任曝「壓倒性勝利」關鍵：不是因為大S

燕子口堰塞湖水位上升　靳珩淹成「水底隧道」

日簽證恐漲9倍！台灣免簽還是「要付入境費」

39歲高橋智子車禍身亡！　騎自行車凌晨遭撞

更多

最夯影音

更多
羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋
小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面