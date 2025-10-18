還差18具！哈瑪斯幹部爆「人質屍體還埋在瓦礫下」　1原因挖不出來

▲哈瑪斯武裝分子。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

哈瑪斯政治部門高層幹部在與以色列停火協議生效滿一周之際，罕見接受日本NHK電視台的專訪。他坦承，目前有大量以色列人質的遺體仍深埋在加薩走廊的廢墟瓦礫堆下，但因以方阻撓重型機械設備進入，導致遺體挖掘作業陷入膠著。

美國總統川普促成以色列與哈瑪斯達成停火協議，在10月10日暫時停火，然而在承諾的48名人質中，哈瑪斯僅交還20人與10具遺體。以色列政府對於哈瑪斯未能歸還剩餘罹難者遺體表達強烈不滿。

對此，哈瑪斯政治部門幹部哈姆丹（ハムダン）17日在這場獨家採訪中強調，「我們完全掌握所有死亡人質的位置，但多數遺體被困在建築瓦礫底下，沒有挖土機等重機具根本無法進行搜救。」他指控，哈瑪斯正全力配合停火條款，但以色列故意阻撓相關設備進入加薩，阻礙人質遺體返還作業。

根據和平計畫的第二階段協議，以色列與美國要求哈瑪斯解除武裝，對此，哈姆丹態度強硬。他表示，「這些武器是建立巴勒斯坦國家的必要工具，只要佔領持續存在，武器問題就不會自動消失。」強調只要以色列持續佔領巴勒斯坦，哈瑪斯就不會考慮解除武裝。

他同時透露，負責加薩走廊戰後重建的巴勒斯坦技術委員會名單將在數日內公布，由15名加薩當地專業人士組成，分別負責醫療、教育等各領域治理工作。

報導認為，就算哈瑪斯今後將剩餘人質遺體歸還，但是只要哈瑪斯與以色列在武裝解除議題上無法達成共識，想要推動和平計畫的第二階段預料將格外艱難。