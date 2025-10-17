　
國際

見澤倫斯基前「川普先打給普丁」　關鍵戰斧飛彈成談判籌碼

▲▼美國總統川普在阿拉斯加會見俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁、美國總統川普。（圖／路透）

記者鄒鎮宇／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）16日與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）通話。目前美國有意向烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）出售長程「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈，被媒體推測此為川普與普丁的談判籌碼。

川普在Truth Social發文表示，將於通話結束後公布詳情。這次通話發生在川普即將於白宮會見澤倫斯基之際，澤倫斯基希望藉由獲得美國飛彈，讓烏軍能深入攻擊俄羅斯境內目標，並促使普丁正視美方對俄烏和平談判的呼籲。

據《美聯社》報導，川普日前在以色列受訪時曾透露，打算與普丁討論「戰斧」飛彈議題，以此施壓俄方結束戰爭。川普表示，「他們希望戰斧飛彈往俄羅斯方向飛嗎？我不認為如此。我可能會跟俄羅斯談談這事。」隨著以色列與哈馬斯的停火、人質協議暫時穩定，川普將外交重心轉向如何終結烏克蘭戰事，並考慮提供基輔長程武器，促使莫斯科重返談判桌。

結束烏克蘭與加薩戰爭是川普2024年選舉主軸之一，他持續批評拜登（Joe Biden）處理國際衝突的方式，強調自己有能力推動和平。過去川普多次嘗試讓普丁與澤倫斯基直接對話，但成效有限，俄烏戰爭已接近第4年。近期加薩停火後，川普展現更大信心，認為中東進展有助於推動俄烏和談，也表明若普丁不願談判，將加大壓力。

在軍事援助方面，川普預計於17日與澤倫斯基進行今年第4次會談，討論美國是否出售「戰斧」飛彈。普丁明確警告，向烏克蘭提供「戰斧」將觸犯紅線，嚴重損害美俄關係，但川普態度強硬，表示美國擁有大量「戰斧」飛彈，不會因俄方反對而退縮。

美國防禦民主基金會分析師馬克（Mark Montgomery）認為，出售「戰斧」不僅是軍事決策，更具高度政治意涵，然而供應與訓練可能需時數年。他建議短期內烏克蘭更適合使用美國已批准的ERAM（射程約460公里）和ATACMS（射程約300公里）等武器，能有效支援前線作戰。「戰斧」飛彈射程達1600公里，可大幅提升烏軍對俄境內目標的打擊能力。

經濟制裁方面，澤倫斯基預計再次敦促美方加強對俄羅斯經濟施壓。美國國會正研議對購買俄羅斯石油、天然氣、鈾等出口的國家徵收高額關稅，意圖削弱俄方戰爭資金來源。川普目前態度較保留，主要聚焦敦促北約及其他盟國停止購買俄羅斯能源。川普日前宣布，印度已同意停止購買俄國石油，被視為打擊俄羅斯經濟的重要進展。

雖然川普尚未正式支持國會提出的制裁法案，白宮近期對法案細節展現高度興趣，並與國會密切協調，外界解讀為川普政府正考慮加重對俄羅斯制裁。白宮官員表示，任何制裁方案必須保留總統彈性，以配合外交政策目標。財政部長貝森特（Scott Bessent）則強調，美國希望歐洲國家能更積極參與制裁，因為歐洲面臨俄羅斯威脅更甚於美國。

澤倫斯基則表示，只有持續加強軍事與經濟壓力，才能讓俄方認真考慮結束戰爭。普丁則堅持俄羅斯利益與安全不可妥協，警告美方勿跨越紅線。美國未來是否正式提供長程飛彈、加重俄羅斯制裁，將直接影響東歐局勢，也成為國際社會高度關注的焦點。

10/15 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

