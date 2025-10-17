史無前例！美B-52轟炸機施壓委內瑞拉　川普考慮地面作戰

▲ 美軍派B-52戰略轟炸機施壓委內瑞拉。（資料照／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普近一周來對委內瑞拉展開史無前例的武力施壓，包括派出可攜帶核武的B-52戰略轟炸機，在委國外海盤旋，甚至暗示可能動用地面部隊攻擊，目的是迫使委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）下台。白宮則聲稱，此舉是為阻止毒品流入美國。

ABC報導，川普政府在加勒比海地區軍事動作頻頻，美軍16日對一艘疑似運毒的船隻發動致命攻擊，已是今年第6起類似行動，官員證實船員中有人生還。15日則有3架從路易斯安那州巴克斯代爾空軍基地起飛的B-52轟炸機，在委國沿海盤旋數小時，展現強烈軍事威懾。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）16日表示，「川普總統認為馬杜洛是非法總統，領導一個深陷毒品交易的非法政權。」但專家指出，馬杜洛雖涉及毒品交易，實際上流入美國的毒品多數來自墨西哥和太平洋航線，而非加勒比海。

15日被問及中央情報局（CIA）是否被授權「除掉」馬杜洛時，川普稱這是個「荒謬」問題，但他認為「委內瑞拉正感受到壓力」。

川普政府今年已在拉美地區部署約1萬名美軍，此外還有8艘海軍艦艇、F-35戰機和MQ-9無人機。至於美國對販毒集團的「戰爭」下一步，川普受訪暗示可能考慮陸地攻擊，「我們已經把海上控制得很好，現在當然正在考慮陸地」。

委內瑞拉外交部譴責川普言論及區域軍事集結，稱對加勒比海船隻的致命攻擊構成對該國的侵略、威脅和騷擾政策。