卓榮泰、黃偉哲攜手感謝企業！　雲嘉南物資捐贈助災民重建家園

▲行政院長卓榮泰、經濟部長龔明鑫與市長黃偉哲共同出席「雲嘉南災後物資捐贈表揚儀式」，感謝各界善心捐贈協助災民重建。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為感謝企業及公協會在丹娜絲風災後出錢出力、協助災民重建家園，經濟部與台南市政府18日在民治市政中心舉辦「雲嘉南災後物資捐贈表揚儀式」，行政院長卓榮泰、經濟部長龔明鑫與台南市長黃偉哲共同出席。

卓榮泰院長親自頒發感謝狀予電器商業同業公會、寢具商業同業公會及多家企業代表，感謝各界在災後展現愛心與行動力，為災民帶來最即時的溫暖與支持。

卓榮泰院長表示，這次災後復原能迅速推進，仰賴中央與地方的緊密合作與企業協助。中央除補助受災家庭屋頂修繕，更整合資源投入重建。卓院長強調，天災頻仍的台灣，展現出的堅韌與互助精神正是最珍貴的資產，未來中央也會持續整合力量，打造更有韌性的社會。

黃偉哲市長指出，丹娜絲颱風造成市區與沿海多處災損，台南市政府於7月17日即啟動災後補助申請，協助4萬7千戶受災戶、逾1萬件車輛泡水補助，農損救助金額超過5億元，石棉瓦清運補助達1萬噸。此次更在經濟部協調下，獲贈大家電220台、小家電250台、寢具2737件，幫助災民恢復生活。

黃偉哲表示，這些物資不僅象徵企業善盡社會責任的精神，也展現台灣人彼此扶持的溫度。「政府會持續秉持以人為本的理念，陪伴災民走過重建路，讓每一個家庭都能重新找到生活的力量。」

社會局指出，災後即採「一戶一社工」方式進行關懷訪視，依七大類族群提報需求，由廠商直送物資到家；小家電與寢具則即時發放。像是西港區的鄭姓阿公，家中受災嚴重，經社工與街友協助清掃、媒合捐贈洗衣機與床具後，重新擁有舒適生活；七股區吳姓災民也在慈濟修屋與經濟部捐助下，改善居住品質，感動直呼「總算能好好睡一覺」。

市府強調，災後復原是一場長期戰，市府團隊將持續與中央、企業及民間團體合作，共同守護受災家庭。今日活動現場除卓榮泰、龔明鑫、黃偉哲外，嘉義縣社會局長張翠瑤、嘉義市社會處長李思賢及立委陳亭妃、賴惠員、林俊憲、謝龍介辦公室代表皆出席見證，共同傳遞「台灣不倒，暖心永續」的力量。