花蓮光復鄉災後復原湧12億愛心善款　行政院：儘速撥付予民眾

▲行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院災防辦、工程會及衛福部今（16日）在行政院會說明「馬太鞍溪堰塞湖災後復原情形」。行政院表示，感謝中央與地方政府團隊及國軍通力合作，緊急應變與搶救工作初步告一段落，中央災害應變前進指揮所轉型「馬太鞍溪堰塞湖災後中央復原重建專案協調會報」，復原重建不停歇。另外，社會各界在不到1個月內捐助愛心善款近12億，已要求各部會及賑災基金會儘速辦理相關災民支持方案，並儘速撥付予民眾。

行政院指出，在馬太鞍溪堰塞湖災後復原重建方面，為確保堰塞湖水位、壩體及邊坡狀況，經每日嚴密監測與觀測，目前堰塞湖蓄水量已減少至原來量體之1.7%（約150萬噸），狀況穩定無變化，也將持續監控。各項公共工程的防減災工作均依進度完成，包括河道土砂疏浚、堤防加固等。

至於和民生息息相關的環境與民宅清淤，也在國軍協助下儘速復原，光復鄉的下水道打通工程已於15日完成，馬太鞍溪涵管便橋也已提前完工通車，光復鄉內所有學校已順利復課。

行政院長卓榮泰說，為確保後續重建工作持續推進，原「中央災害應變中心前進協調所」後續轉型為 「馬太鞍溪堰塞湖災後中央復原重建專案協調會報」，接棒後續復原重建任務。行政院強調，雖然目前堰塞湖暫情勢穩定，仍須密切關注地震、颱風及豪雨等天然災害對堰塞湖可能造成的影響。各級政府將持續協力，以「人命安全」為最高優先目標，確實落實各項防災整備與標準作業流程。

行政院指出，災後慰助服務站自10月7日啟動以來，採取「一站式服務平台」模式，透過跨部會協作，提供受災民眾慰助金申請、資料補正及多項災後協助服務，10月13日起已由行政院東部聯合服務中心接續辦理，並會同內政部等相關部會進駐。行政團隊後續將採取主動實地訪查，簡化程序並確保慰助金正確、安全、快速撥款，協助受災民眾加速家園復原重建。

另外，社會各界在不到1個月內捐助愛心善款近12億元，行政院也表達誠摯感謝。為加速災後救助進程，已要求中央各部會及財團法人賑災基金會儘速辦理相關災民生活支持、關懷照護、緊急慰助及家園支持等各項方案，並儘速撥付予民眾。同時，也要求賑災基金會應妥善規劃善款運用，強化資訊公開與透明機制，於官網專區定期公開募款情形及執行進度等相關資訊，以利各界監督與查詢。

行政院重申，將持續投入復原重建，秉持中央與地方攜手合作、以民為本的精神，持續推動災後復原與重建工作，協助災區早日恢復。

另外，有關風神準颱風是否會正面來襲，以及是否會造成台灣各地、尤其是東部的影響，卓榮泰也指示交通部氣象署要加強監控，隨時提供最新、最正確的資訊，請地方政府及國人能夠全力配合各項措施。「料敵從寬、禦敵從嚴」，落實各項防災整備作業流程，中央與地方攜手合作，守護人民生命安全為最優先目標。

卓榮泰說，季連成政委目前正在緊急應變協調所，協助花蓮縣政府在本週六進行可能的大規模疏散撤離實地演練；由於颱風將至，演練等於實戰，請各部會在演練過程中，在人力、物力、交通、民生物資及醫療服務各方面要全力配合，全力投入緊急應變協調所，協助花蓮縣政府所執行的這項大規模疏散撤離任務。