政治

花蓮新堰塞湖！卓榮泰：降挖速率不及水位抬升　啟動應變機制

▲花蓮立霧溪出現新的堰塞湖，政府目前已啟動緊急應變機制。（圖／翻攝自Facebook／卓榮泰）

實習記者石嘉豪／台北報導

花蓮光復鄉的堰塞湖災後復原工作持續進行中，然而，今（17日）傳出在秀林鄉燕子口附近，因大量土石崩落，導致立霧溪形成新的堰塞湖。對此，行政院長卓榮泰表示，目前降挖速率不及水位抬升速率，已達紅色警戒，隨時有溢流潰決風險，政府已經啟動緊急應變機制，他呼籲民眾及遊客，盡速遠離河道周邊。

卓榮泰指出，花蓮燕子口步道約500、600公尺處，因大量土石崩落形成堰塞湖，有隨時溢流潰決風險，請下游民眾及遊客勿進入管制路段及區域，盡速遠離河道周邊。

卓榮泰強調，立霧溪的堰塞湖目前已達紅色警戒，政府也已經啟動緊急應變機制，他呼籲，民眾勿進入危險區域，政府會進一步通知上游居民警戒、盡快撤離至山下。

此外，卓榮泰說明，政府也調派挖土機於現場降挖水面土方，然而，降挖速率不及水位抬升速率，情勢緊急，因此，他已要求相關單位與地方政府協調合作，持續監測。

最後，卓榮泰說，在監測立霧溪燕子口堰塞湖的水位與壩體穩定性下，若水位持續上升或有潰決之疑慮，會立即通報並採取進一步行動，保障民眾及道路安全。

10/15 全台詐欺最新數據

陳漢典當眾告白「Lulu超甜1動作」全被拍！　網喊：太甜了

卓榮泰堰塞湖立霧溪秀林鄉

