基隆德安路口候車亭今啟用　邱佩琳：橘色球燈點亮城市美感

▲基隆新地標！德安路口暖橘候車亭照亮通勤路。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府今（17日）上午於德安路口（孚基煤礦）舉辦候車亭啟用記者會，與興富發集團旗下潤隆建設共同宣布全新候車亭正式啟用。這座候車亭結合設計美學與城市溫度，以鮮明橘色為主視覺，搭配立體球燈造型，為新橫濱社區注入活力與溫暖，成為城市中嶄新的亮點空間。

德安路口候車亭的改造，起源於基隆市議員宋瑋莉於2024年初辦理的會勘。當時深刻感受到地方民眾對於候車環境的期待與需求，因而促成潤隆建設投入候車亭的擴建。市府也邀集設計團隊導入美學思維，並對施工結構及材質嚴格把關。歷經近一年的溝通與修改，從整體造型、動線配置到照明設計，層層打磨、精心調整，以「舒適、安全與美感並重」為原則。

▲基隆市副市長邱佩琳致詞。

副市長邱佩琳表示，全新候車亭採用柔和光影與立體造型設計，橘色燈體在夜晚閃耀溫潤光芒，不僅為通勤民眾帶來明亮與安全感，也讓候車過程成為日常生活中一段愉悅的停留。

邱佩琳進一步表示，這座候車亭不只是交通設施，更象徵基隆推動「宜居城市」理念的具體實踐。從設計美感到細節品質，充分展現公私協力的成果與城市進步的溫度。市府感謝潤隆建設的用心參與，以企業力量投入公共空間美化，讓城市的一隅成為能喘口氣、能停下來欣賞的地方。