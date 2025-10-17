基隆重陽敬老傳溫情　邱佩琳探視百歲人瑞送祝福

▲基隆重陽敬老傳遞溫情，副市長邱佩琳親送祝福探視百歲人瑞。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

九九重陽將至，基隆市副市長邱佩琳今（17日）代表市府前往探訪三位百歲人瑞周樹芬女士、吳威融先生及董華英女士，並在社會處副處長盛慧中、副發言人張家馨陪同下，致贈重陽敬老禮金6,000元、禮品、金鎖片及總統府敬老狀，向長輩們表達最誠摯的敬意與祝福，傳遞市府對高齡長者的關懷。

邱佩琳表示，截至2025年9月底，基隆共有123位百歲人瑞，市府長期推動高齡友善政策，從長青學苑、關懷據點、日照中心到長照服務，積極打造友善安心的生活環境。今日特別到府探訪，也安排切壽桃儀式，象徵福壽綿延，祝福全市長輩健康平安、家庭和樂。她強調，長者是城市的珍寶，每位人瑞的故事都是基隆最寶貴的歷史記憶。

周樹芬女士為正濱國小退休教師，長年投身教育，培育無數英才，年紀最長的學生如今已超過70歲。退休後仍持續參與教學及志工服務，並報名長青學苑電腦班學習新知，72歲時更獲選為華視第一屆「資訊奶奶」。她分享自己養生之道在於規律作息與不斷學習，保持對生活的熱情與好奇心。

吳威融先生現年101歲，年輕時投身軍旅，參與古寧頭戰役及八二三砲戰，退伍後落腳基隆，經營理髮店自立生活。吳爺爺信仰虔誠、樂觀開朗，平日喜愛繪畫與拉胡琴，並勤於練習外丹功。他以自身經驗勉勵大家飲食清淡、心境平和，就是長壽的秘訣。

董華英女士則於今年迎來百歲壽誕。她年輕時因戰亂與丈夫分隔兩地，獨自扶養女兒並照顧長輩，後輾轉來臺團聚，在基隆安身立命。雖不識字，卻深知教育的重要，悉心栽培五名子女成才。她曾獲選為基隆市2021年模範母親，家庭和樂，子女成就斐然，其中長女即為前基隆市議員鄭林清良。

副發言人張家馨表示，基隆市政府在重陽節前舉辦人瑞訪視活動，期盼透過實地拜訪與致贈禮金，讓長輩感受到城市的溫暖與重視。市府將持續推動高齡友善環境，整合醫療、照護與社區支持網絡，讓長者在熟悉的生活空間中獲得妥善照顧與陪伴。

邱佩琳最後也祝福全體長者重陽佳節快樂、福壽安康，期盼每位長輩都能安享晚年、樂在生活，讓基隆成為最溫暖、最有愛的高齡友善城市。