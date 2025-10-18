跨區合作展現破案效率　東檢指揮警方偵破宮廟與住宅連續竊案

▲台東地檢署指揮跨區破案。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東地檢署指揮台東及關山兩分局聯手偵破一起橫跨多地的連續竊盜案件，犯嫌遭法院裁定羈押，全案持續偵辦中。警方並查獲多件疑似贓物，呼籲受害民眾可至關山警察分局偵查隊認領。

台東分局自10月初起，接連接獲展覽館及商店失竊報案，警方透過監視器畫面鎖定一名男子涉案重大。幾乎在同一時間，關山地區也接連傳出宮廟失竊案件。警方比對影像後發現作案手法如出一轍，懷疑為同一人所為。

在地檢署指揮下，台東與關山分局隨即組成聯合專案小組，整合情資並展開連日跟監。10月15日晚間9時30分，專案小組掌握嫌犯行蹤後，持拘票於台東市區將其拘提到案，並持搜索票前往關山鎮住所搜索，當場查扣多項疑似贓物。

該名男子雖否認涉案，但警方掌握之影像證據明確，且現場查獲大量失竊物品，經清查後確認與多起案件相關，全案依竊盜罪嫌移送台東地檢署偵辦。

警方指出，該男子過去多次犯案，疑長期以竊盜維生，且今年7月間曾因拒檢駕車衝撞警方遭制伏，顯示具高度治安危險性。檢方複訊後，法院認其惡行重大及有逃亡之虞，裁定羈押。

專案小組目前正追查其餘涉案情形與贓物流向，前查扣物品已造冊清點，後續將公告通知失主認領。民眾可持報案單或相關證明文件至台東或關山分局查詢。

地方民意代表陳宏宗與楊清順議員均肯定兩分局的破案效率，讚揚警方跨區協作的行動力，有效穩定民心，展現守護地方治安的決心。關山警分局強調，將持續加強防竊宣導與巡守勤務，與各單位攜手守護台東地區安全，讓居民能安心生活。