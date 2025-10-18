女大生剛入住就被鎖定！噁房客2度入侵閨房　偷3條內褲「收藏」



▲北市女大生住家兩度遭噁男入侵，偷走三條內褲收藏。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市文山區一棟民宅，傳出一名女大生租屋處的內褲無故短缺，警方獲報後與房東調閱監視器，發現竟然是隔壁的男租客，趁女大生不在家，兩度翻過圍牆跨越陽台侵入住家，並偷走三件內褲，警方上門後男子立刻坦承犯行，表示偷內褲是要拿來收藏，並沒有販售意圖。

警方調查，20歲的許姓女大生，就讀北市私立大學，近期搬進北市文山區的一處民宅，但是卻在9月份陸續發現家裡有內褲短缺的情況，許女立刻報警處理，警方立刻聯繫房東調閱監視器，竟發現竊嫌是隔壁的32歲劉姓男房客。

警方追出，劉男趁許女不在家時，竟然直接翻過圍牆、跨越陽台，闖進許女家中行竊，且離譜行徑還不只一次，光九月份就多達兩次，警方當場到隔壁敲門，劉一開門就得知警方來意，立刻坦承有竊盜內褲的行為，警方也依規定帶回派出所偵訊。

劉姓男子從包包拿出偷來的三條內褲，並向警方表示，因為覺得許姓女大生面容姣好，所以才會潛入其家中偷內褲，得手後就自己「收藏」，警方聽了也頓感無言，訊後依照竊盜、侵入住宅等罪嫌移送法辦。

北市警局文山第二分局表示，警方對於任何侵害民眾隱私及財產安全之不法行為，絕不寬貸，除展現即時反應與強力執法決心，將持續加強社區巡邏及防竊宣導，落實治安維護工作，確保民眾財物安全與生活安心。