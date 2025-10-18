　
地方 地方焦點

關山藝文中心三位藝術家聯展登場　「童話夢境」開啟想像之旅

▲台東關山藝文中心夢幻聯展登場。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東關山藝文中心夢幻聯展登場。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

關山鎮公所將舊日式員工宿舍活化再利用，於2023年改建為「關山藝文中心」，成為在地藝文推廣的新據點。自啟用以來陸續舉辦多場畫展與書法展，成功營造出小鎮專屬的藝文氣息。近期更邀請三位藝術家聯手策展，以「童話」、「夢境」、「小神獸」為主題，帶來一場融合幻想與創意的藝術饗宴。展覽自即日起展出至11月14日止，現場並開放「皮影手作工作坊」報名，邀請民眾親手體驗創作樂趣。

開幕當日，三位藝術家王明仁、陳奕龍與許晉瑜親自出席，除了介紹作品的媒材與創作理念，也與觀眾分享背後的靈感故事。每位藝術家的畫風各具特色，或細膩夢幻、或抽象深邃，將童話與現實交織出多層次的想像空間。

鎮長彭成豐致詞時表示，感謝藝術家們願意帶著作品走進小鎮，讓關山的居民能近距離欣賞藝術之美。他說，關山擁有豐富的自然景觀與多元族群文化，這些元素正是孕育藝術靈感的沃土。透過藝文中心的展覽，希望能讓藝術成為連結地方、啟發心靈的重要力量。

藝術家代表也提到，本次展出的作品主題涵蓋宗教、夢境、生活甚至數學結構，呈現多元創作面貌。他們期盼觀者能在欣賞畫作的過程中，感受創作者的情感與思維脈絡，體會藝術帶來的溫度與力量。

值得一提的是，三位藝術家特別致贈關山國小、月眉國小、德高國小、電光國小及關山鎮立幼兒園、鴻德幼兒園繪畫蠟筆，象徵將藝術的種子播撒於校園，期盼在孩子們心中萌芽成長。

開幕式現場氣氛溫馨，鎮長彭成豐、秘書林梓群、縣議員陳宏宗秘書周福安、鎮民代表會副主席李偉鈺及多位藝文愛好者皆到場共襄盛舉。彭鎮長誠摯邀請各地民眾蒞臨關山藝文中心，親身感受藝術為小鎮帶來的想像與感動。藝文中心除週一、週二休館外，每日開放參觀，展覽將持續至11月14日止。

關山藝文中心三位藝術家聯展登場　「童話夢境」開啟想像之旅

藝術關山台東

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋
小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

