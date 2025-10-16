南投今年共136名百歲人瑞　許淑華親送漆藝人間國寶王清霜重陽賀禮

▲南投縣長許淑華親自致贈萬元禮金及金鎖片給王清霜。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

重陽節將屆，南投縣政府統計114年該縣百歲人瑞計有136人，包括104歲的「人間國寶」漆藝大師王清霜，每人都可獲贈縣府頒發的1萬元重陽節敬老禮金，衛福部象徵長壽與福氣的純金鎖片1枚，剛滿百歲人瑞則將頒發總統之敬老狀1幀。

縣長許淑華今日由縣府社會及勞動局長林志忠陪同，前往探視住在草屯鎮的王清霜，以及南投市105歲人瑞暨榮民趙明森，除致贈相關禮品，也與老人家閒話家常、請益長壽之道；南投市長張嘉哲、南投縣榮民服務處長王怡文也一同探視趙明森，分別致贈1萬元敬老禮金和賀禮一份。

許淑華表示，人瑞長輩在家人照顧陪伴下，身體都非常硬朗，並保持運動的好習慣、神彩奕奕，令人欣慰，如王清霜致力傳承漆藝、名揚國內外，迄今仍勤勉不懈地從事漆藝創作，提及漆藝傳承更是侃侃而談、滔滔不絕，對藝術文化傳承的用心堪為各界楷模。

▲南投市人瑞趙明森。

社會及勞動局指出，114年南投縣百歲人瑞中滿百者有55人、逾百者81人，最高齡的是名間鄉蔡親金（107歲），女性最高齡的是信義鄉陳招、竹山鎮邱徐滾妹女士（106歲〉，除居住外縣市的11人（滿百3人，逾百8人〉外，即起至10月29日重陽節前夕將安排逐一造訪；依性別區分：男性56人、女性80人；各鄉鎮市以南投市35人最多，次為埔里鎮15人、竹山鎮12人；草屯鎮、名間鄉各11人；鹿谷鄉9人；國姓鄉鄉7人；中寮鄉、信義鄉各6人；水里鄉5人；水里鄉4人；集集鎮、仁愛鄉各2人。