　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

重陽敬老不忘防火！　南消一大結合餐會宣導消防安全

▲關嶺消防分隊於南寮活動中心舉辦重陽敬老餐會防火宣導，長輩們專注學習CPR操作。（記者林東良翻攝，下同）

▲關嶺消防分隊於南寮活動中心舉辦重陽敬老餐會防火宣導，長輩們專注學習CPR操作。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升長者防火防災意識，台南市消防局第一大隊關嶺消防分隊於重陽節前夕，前往南寮活動中心配合「重陽敬老餐會」辦理消防安全宣導活動，現場不僅教導心肺復甦術（CPR）操作，還進行住宅用火災警報器設定、防火觀念宣導及爆竹煙火安全提醒，讓長輩們在歡聚時光中也能學會保命知識。

▲關嶺消防分隊於南寮活動中心舉辦重陽敬老餐會防火宣導，長輩們專注學習CPR操作。（記者林東良翻攝，下同）

活動現場，消防人員透過生動的圖文看板與實際教具，示範CPR步驟與火場應變技巧，提醒民眾平時就應裝設住宅警報器、熟記逃生路線，提升自我防護力。同時也介紹關嶺義勇消防隊的日常勤務與招募資訊，鼓勵民眾投入義消行列，共同守護社區安全。

▲關嶺消防分隊於南寮活動中心舉辦重陽敬老餐會防火宣導，長輩們專注學習CPR操作。（記者林東良翻攝，下同）

餐會氣氛熱烈，長輩們踴躍參與互動，不僅親身體驗CPR實作，也透過問答遊戲加深印象。活動結束後，許多長者表示：「今天吃得開心，也學到怎麼救人、怎麼逃生，真的很實用！」

消防局局長李明峯指出，居家安全無小事，防火觀念應從日常生活做起。消防人員進入社區宣導，是一次有效的防災教育推廣，能讓民眾了解火災發生時的正確應變與逃生方式，「相信透過全民的努力，一定能降低災害發生率，守護家園平安與幸福。」

▲關嶺消防分隊於南寮活動中心舉辦重陽敬老餐會防火宣導，長輩們專注學習CPR操作。（記者林東良翻攝，下同）

第一大隊大隊長邱國禎也補充，長輩是避難弱勢族群，此次宣導有助他們認識居家安全隱患，從生活細節落實防火措施，進而減少火災風險，讓社區更安心。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
580 2 7819 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
蘭陽發電廠爆炸畫面曝！廠長身體右半邊灼傷
快訊／台灣大賽G1先發投手出爐
小S回來了！Lulu老公、前男友修羅場　金鐘獎今5大看點
快訊／新堰塞湖快溢淹　居民、電廠員工緊急撤離
快訊／台灣大賽雙方陣容出爐
性感女沒錢付車資！真實身分眾人驚呆　腳銬勾破黑絲
快訊／中華足協爭議「連環爆」　理事長王麟祥請辭
快訊／新堰塞湖6點溢淹！發布緊急訊息：盡速離開太魯閣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

吳鳳科大國際學生著傳統服飾　澎湖銅山館「入火大典」體驗台灣

爵士節登場！台中十月最Chill夜　萬人席地聽樂微醺

台南市勞工局導入RBA概念　強化移工管理推動永續友善職場

台味遇上南洋風！　崑山科大餐飲系勇奪金銀銅三獎

物價漲補償不動！陳亭妃促國防部修法　噪音補償五年一檢討

重陽敬老不忘防火！　南消一大結合餐會宣導消防安全

嘉藥攜手南市府辦研討會　凝聚跨域力量守護受虐兒少安全

萬聖節不搗蛋！　小北百貨「現煮咖啡」大杯買一送一

友誼長存！那珂市以「台南」命名新道路　黃偉哲感謝跨海情誼

豪雨沖刷泥砂入墾丁南灣成「陰陽海」　墾管處：海域泥砂漸有改善

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

2PM玉澤演證實：來台灣拍戲！　楊謹華放閃「會和老公共穿衣服」

張鈞甯首入圍金鐘「誰不想得」！XD　曝去年看直播落淚：離我還有點距離

普發1萬首批適用出爐！　財長：11月上旬直接入帳最快領到

王義川稱《沒出息》是統戰歌　王世堅尊重：愛聽什麼都是自由的選擇

小泉進次郎退燒、高市早苗崛起！蔡桑談日本政治文化與時代價值觀｜蔡桑神鬼夜話 EP94

吳鳳科大國際學生著傳統服飾　澎湖銅山館「入火大典」體驗台灣

爵士節登場！台中十月最Chill夜　萬人席地聽樂微醺

台南市勞工局導入RBA概念　強化移工管理推動永續友善職場

台味遇上南洋風！　崑山科大餐飲系勇奪金銀銅三獎

物價漲補償不動！陳亭妃促國防部修法　噪音補償五年一檢討

重陽敬老不忘防火！　南消一大結合餐會宣導消防安全

嘉藥攜手南市府辦研討會　凝聚跨域力量守護受虐兒少安全

萬聖節不搗蛋！　小北百貨「現煮咖啡」大杯買一送一

友誼長存！那珂市以「台南」命名新道路　黃偉哲感謝跨海情誼

豪雨沖刷泥砂入墾丁南灣成「陰陽海」　墾管處：海域泥砂漸有改善

詹子賢父喪後歸隊　平野惠一：我相信他

救援貓報恩「把老鼠丟鍋中加菜」　女主人看監視器畫面崩潰

顏正國《少年吔，安啦！》珍重再見場告別！高捷出席送老友　收益捐助更生人

南韓大學生赴柬埔寨遭詐騙虐死　政府派員監督驗屍！曝光包機進度

跟安芝儇一起做公益！「#CheerUpAn」挑戰邀粉絲一同行善

蘭陽發電廠爆炸畫面曝！廠長身體右半邊灼傷　癱軟倒地送醫搶救

比照月經幣！他連署補助男性「伙食幣」：男性食量是1.5倍　網戰翻

緬北新生代「徐老發」詐團　血手印蓋小黑屋...不服管理剁手指泡酒

賴清德勗勉海軍談「4新」　投資新科技不對稱戰力維護台海和平

台灣大賽G1先發投手確定　魔神樂VS羅戈

TWICE登維密大秀全開麥！　志效.娜璉.MOMO.子瑜辣翻

地方熱門新聞

爆高雄「80萬噸爐碴山」堆15年　環保局：剩1萬噸

台中老字號翻轉太陽餅！一口剛好、甜進人心

BLACKPINK開唱倒數！高雄小綠人變身BLIИK號誌燈

新北水溝傳微弱貓鳴　動保員自製工具救援

台南第三行政中心充電站啟用打造低碳永續城市

勞動部南下傾聽產業聲音！六大措施撐雇主挺勞工

世界旗袍皇后總決賽台南登場！全球佳麗共譜美與力量國際盛典

學生摔倒膝蓋受傷求援

桃園推大客車駕駛「受訓即就業」　落跑率高

桃園市議員王珮毓　籲市府增加長者福利預算

曾莉捷返鄉築夢　讓世界重新愛上恆春

許淑華親送104歲漆藝人間國寶王清霜重陽賀禮

箔子寮普天宮150桌開席！176屏布袋戲盛大酬神

屏東男遺失17萬現金　好心人完璧歸趙

更多熱門

相關新聞

彰化縣處長突心肌梗塞　超級團隊成功搶命

彰化縣處長突心肌梗塞　超級團隊成功搶命

彰化縣政府一名男處長在主管週報時突然癱軟在椅，臉色發白、全身冒汗。幸運的是，現場有「醫師局長」衛生局長葉彥伯即刻判斷為心肌梗塞，加上「救難專家」消防局長施順仁帶頭指揮，一級主管化身救援隊，扛起辦公椅將患者火速送醫。經12導程心電圖立即將數據上傳醫院搶救，發現患者心血管已完全阻塞，緊急手術後成功從鬼門關前搶回一命。

澎湖電動機車突起火　居民急提水桶撲滅

澎湖電動機車突起火　居民急提水桶撲滅

強化消防救災戰力！南消七大隊161人參加新式體能與救助訓練

強化消防救災戰力！南消七大隊161人參加新式體能與救助訓練

強化消防體能與救災技能南消二大辦理新式體技能測驗

強化消防體能與救災技能南消二大辦理新式體技能測驗

即／竹縣回收廠床墊延燒1千平方米　消防急灌救

即／竹縣回收廠床墊延燒1千平方米　消防急灌救

關鍵字：

重陽敬老防火南消消防

讀者迴響

熱門新聞

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

快訊／「亞洲最美」克拉拉離婚了！　公司證實「豪門婚姻6年破碎」

準風神對撞共伴紫爆　4天路徑甩豪雨

麻吉大哥又爆倉17億台幣　帳戶僅剩32.8萬美元

快訊／蔡康永與小S深夜突發文！

3籃球教練不雅片外流　「上空」愛撫全曝光

維基寫76歲！潘迎紫回應真實年齡

日溫泉員工遇熊襲失蹤！100m外尋獲男屍

大雨狂下一周2地是熱區　專家：總降雨量不輸輕颱

《我想死，但想吃辣年糕》白世熙驟逝　「生前捐心臟、肺等」救5條生命

正妹直播主「開包裹爆炸」毀容　雙眼腫剩一條線

詐騙裝成1平台「台人超常用」！他登入慘了

韓國旅遊要戴「我是台灣人」徽章　韓網嘆丟人

快訊／普發1萬朝野無異議三讀通過　11月上旬執行

北北基宜今晨大雨突襲　氣象專家曝原因

更多

最夯影音

更多
不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」
應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面