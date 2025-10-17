重陽敬老不忘防火！　南消一大結合餐會宣導消防安全

▲關嶺消防分隊於南寮活動中心舉辦重陽敬老餐會防火宣導，長輩們專注學習CPR操作。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升長者防火防災意識，台南市消防局第一大隊關嶺消防分隊於重陽節前夕，前往南寮活動中心配合「重陽敬老餐會」辦理消防安全宣導活動，現場不僅教導心肺復甦術（CPR）操作，還進行住宅用火災警報器設定、防火觀念宣導及爆竹煙火安全提醒，讓長輩們在歡聚時光中也能學會保命知識。

活動現場，消防人員透過生動的圖文看板與實際教具，示範CPR步驟與火場應變技巧，提醒民眾平時就應裝設住宅警報器、熟記逃生路線，提升自我防護力。同時也介紹關嶺義勇消防隊的日常勤務與招募資訊，鼓勵民眾投入義消行列，共同守護社區安全。

餐會氣氛熱烈，長輩們踴躍參與互動，不僅親身體驗CPR實作，也透過問答遊戲加深印象。活動結束後，許多長者表示：「今天吃得開心，也學到怎麼救人、怎麼逃生，真的很實用！」

消防局局長李明峯指出，居家安全無小事，防火觀念應從日常生活做起。消防人員進入社區宣導，是一次有效的防災教育推廣，能讓民眾了解火災發生時的正確應變與逃生方式，「相信透過全民的努力，一定能降低災害發生率，守護家園平安與幸福。」

第一大隊大隊長邱國禎也補充，長輩是避難弱勢族群，此次宣導有助他們認識居家安全隱患，從生活細節落實防火措施，進而減少火災風險，讓社區更安心。