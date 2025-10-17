當選是黨意凌駕民意？　鄭麗文：國民黨永遠以民意為依歸

▲鄭麗文。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

針對國民黨主席選舉，台灣民意基金會今（17日）公布最新民調，若採用全國性民調，24.2%民眾支持郝龍斌、14.1%支持鄭麗文；但若依政黨傾向，國民黨支持者28.6%支持鄭麗文、21.2%支持郝龍斌。不過這樣的民調讓外界擔心，若鄭當選，未來可能黨意凌駕民意，鄭麗文今受訪時表示，黨意是不可能凌駕民意的，國民黨一定是把民意當作最重要的依歸。

台灣民意基金會最新民調顯示，若採用全國性民調，則24.2%民眾支持郝龍斌、14.1%支持鄭麗文，郝龍斌領先10.1個百分點。但在政黨傾向部分，國民黨支持者28.6%支持鄭麗文、21.2%支持郝龍斌，鄭麗文倒贏7.4個百分點，情勢大逆轉。

游盈隆表示，全國性民調所呈現的選民偏好模式和國民黨支持者的偏好模式有明顯不同。換言之，這次國民黨主席選舉，全國性民意呈現的第一選擇是郝龍斌，但國民黨支持者的第一選擇卻是鄭麗文；前者，郝龍斌領先鄭麗文10.1個百分點，後者，鄭麗文領先郝龍斌7.4個百分點。此外，從統獨傾向與省籍族群角度看，鄭麗文也稍有領先。

游盈隆指出，這些訊息強烈暗示，這是一次三足鼎立的國民黨主席選舉，選情空前緊繃，鹿死誰手，不到最後，不見分曉。顯然，百年大黨的中國國民黨已走到歷史性的十字路口，正面臨一次歷史性的空前巨變。

對於未來當選是否黨意凌駕民意？鄭麗文說，黨意是不可能凌駕民意的，國民黨一定是把民意當作最重要的依歸，國民黨是為人民服務的黨，這次的民調是因為它沒有排綠，因此她虛懷若谷，民調都是參考，最後一天了還是希望全力努力，希望黨員明天踴躍出來投票。

