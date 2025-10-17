暗批盧秀燕？　凌濤：「誰放話要選主席又不選」這是重返執政的氣魄？

▲凌濤。（圖／記者周宸亘攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨主席選舉將於明天投票，但候選人彼此之間纏鬥激烈。對此，朱立倫子弟兵、國民黨桃園市議員凌濤今（17日）表示，為什麼現在是這種亂局？誰要負責？今年年初哪個地方放話要選，到了6月、7月又不選了，這樣對嗎？這是領袖嗎？這是2028要重返執政的氣魄嗎？自己絕對沒有點名，但身為一個領袖，不能把亂局放在這邊，希望未來要選2028的「大咖們」，出來主持大局。



凌濤接受中廣節目「千秋萬事」專訪時表示，開車時在想要不要講這段，最後決定講出來，「為什麼現在是這種國民黨選舉的亂局？誰要負責啊？今年年初哪一個地方一直放話說要選國民黨主席，到了6月、7月又說不選了，你們自己去搞，這樣對嗎？這是領袖嗎？這是2028要重返執政的氣魄嗎？抱歉我沒看到」。

凌濤表示，自己講的是很多新世代跟各地民意代表的心聲，本來期待的是一個強勢領導，可以直接提名2026、重返2028執政的黨主席候選人。

凌濤直言，自己從來沒有看過一個黨主席選舉的候選人，必須要跟大家說沒有要選2026、2028，所以要來當黨主席，哪有這樣的？當的好為什麼不能選？現在每一個黨主席候選人竟然要先自斷武功，自己不認為這是對的。

凌濤說，每一個人都可以對自己的政治想法表達意見，對自己的政治路途表達企圖心，對於國民黨重返執政表達很深刻的意志，怎麼可以一上來就說自己什麼不選。

凌濤說，所以這個亂局勢必未來要有一些大咖出來整合，過去有人說不選，是因為覺得可以當藍白的桶箍、國民黨的桶箍，大家拭目以待。

主持人王淺秋也追問「網路上有人說盧秀燕之亂是這個意思嗎？凌濤轟的是盧秀燕市長嗎」，凌濤則面帶笑容表示，自己絕對沒有點名，自己對台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜對於地方治理表現，表達非常高度肯定，國民黨回到全國的知名度與認同度，他們是居功厥偉。

凌濤強調，自己只是說身為一個領袖、有2028重返執政的氣魄，不能把亂局放在這邊，而且國民黨主席朱立倫早就心意已決準備順利交棒，直接交棒給2028要競選的候選人，但不能年初講，講到6月又不要了，這麼多亂局，誰要來收拾？心情很複雜、也很直接，希望未來想要選2028的「大咖們」，不要講單一的人，出來主持一下大局，如果國民黨累積四年的努力，在18號後要全部拋棄的話，所有年輕世代晚上想一想眼淚都會流下來。