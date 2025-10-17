快訊／普發1萬朝野無異議三讀通過　11月上旬執行

▲韌性特別預算三讀。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院會今（17日）三讀通過規模5448億元的「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，且朝野有共識不提出復議，其中有部分預算經過表決後刪除約52億預算。通過韌性特別預算，內容包含防衛韌性、產業補助，以及民眾最關注的普發現金1萬。該案三讀後，普發1萬元將在11月上旬執行，領取管道包含直接入帳、登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放等5種。

為回應關稅衝擊，行政院今年4月通過由經濟部擬具的《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》草案，並函請立法院審議，擬爭取特別預算上限新台幣4100億元。包含1500億元，用於強化海岸巡防、無人載具等防衛設施；930億元用於貿易融資利息減碼、研發轉型補助及多元市場開拓；1670億元涵蓋補助台電1000億元、健保與勞保基金挹注、弱勢關懷等。而國會通過國民黨版本特別條例，刪除1000億台電撥補預算、增列2350億普發現金，整體特別預算規模較原先規畫增加1350億、達5450億。

而行政院最終通過的特別預算案經費上限為新台幣5700億元，歲出編列5500億元，其中包含普發現金2360億元，另預留200億元作為後續產業支持空間。經委員會審議後，共有2案保留送院會表決，最終表決凍結部分預算，而普發1萬部分，則在朝野無異議下順利通過。

根據規劃，特別預算公布後一個月內即可啟動發放程序，若順利三讀通過，普發1萬元將在11月上旬執行，財政部長莊翠雲日前就表示，首批適用對象以「直接入帳」最優先。

財政部規劃，普發現金領取管道包含直接入帳、登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放等5種，其中直接入帳為已領取勞保年金、國民年金、老農津貼等特定政府補助的族群。莊翠雲推估，11月上旬便可以按次序發放，她強調發放現金一定要兼顧安全、造冊不能重複或遺漏等原則，因此要做最好的準備，以最快的速度發放。

按過去普發6000元的時程推估，此次普發1萬元造冊整理完畢約需要5個工作天，直接入帳者將會是第一批發放。至於此次發放總需時程，則為7個月。