郝龍斌號召青年公職力挺　自許「龍貓主席」撐傘守護同志

▲郝龍斌。（圖／記者周宸亘攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨主席候選人郝龍斌今日上午找來9位藍營地方年輕世代的公職人員站台力挺，召開「郝好相挺－青年公職挺好的」記者會，他致詞表示，台東縣長饒慶鈴曾在影片中，稱呼他為「龍貓主席」，因此期待未來在大家最需要的時候，為大家撐傘、為大家遮風避雨，做朋友們的守護者。

郝龍斌今召開「郝好相挺—青年公職力挺記者會」，邀集青年黨公職台北市議員鍾沛君、林杏兒、詹為元、柳采葳，新北市議員江怡臻、陳偉杰、黃心華、高雄市議員邱于軒、南投市長張嘉哲一起力挺，期望明日主席投票日，能夠「郝4發生」。

郝龍斌表示，國民黨要贏，就一定要有一代一代的新血，不斷成長茁壯，扛起黨的大旗。他說，「如果我當主席，絕對要做的是世代共融！」大家不要把世代交替當成鬥爭的藉口，不是要用某個世代去排擠掉其他的世代；而是要世代團結、世代合作、世代共融，把國民黨打造成一個真正跨世代的戰隊。

郝龍斌懇切地表示，今天是選舉的最後一天，邀請這群年輕的夥伴跟他站在一起，就是希望大家一起回顧他們參政的初衷。他說，選一個黨主席，這個人絕對要讓同志們放心、安心，讓大家敢跟你站在一起。

郝龍斌也現場解密，說明饒慶鈴縣長在聲援的影片中，稱呼他為「龍貓主席」原因。原來饒覺得郝龍斌，雖然好像話不太多，但是總是默默地支持朋友、支持夥伴。在大家最需要的時候，為大家撐傘、為大家遮風避雨，做朋友們的守護者。

台北市議員鍾沛君則表示，從政起頭難，郝龍斌卻一直最願意身體力行、親力親為，陪同新人、協助新人。2018年，包含徐巧芯、羅智強，都跟她一樣受郝龍斌的幫忙。她也相信郝龍斌擔任主席，就會幫忙更多的青年公職。

新北市議員江怡臻則指出，郝當時延攬她進入他的政策團隊，才能夠讓自己有機會用市長治理的格局，了解市政的治理，作為自己從政的起點。一路以來，都有許多青年幕僚在郝市長的團隊。郝龍斌一路以來看重年輕人，是最穩定、最有能力帶領我們重返執政的黨主席候選人。

新北市議員陳偉杰，則表示自己是幕僚出身，從政之路坎坷，但是跟郝龍斌深談後，鼓勵自己不要只拚一次，一定要堅持下去。最終才有機會轉換選區，不怕艱難，勇於闖關，最終才能夠順利當選。他盛讚，郝龍斌沒有架子，願意給年輕人機會，無私無我，就是國民黨需要的主席。

台北市議員柳采葳則開玩笑的說，郝龍斌不但是幫大家撐傘的熊貓，更像哆拉Ａ夢，永遠可以幫年輕世代解決問題，永遠都可以拿出法寶解決大家的問題。她回憶當初自己是一個「三無」記者，郝龍斌給她足夠的勇氣、幫她分析自己的特質與專長，讓她找到參選的定位。一個好黨主席，就是需要這樣的人，把好的人，擺在對的角色。