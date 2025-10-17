謝龍介指控是光電業者門神　郭國文：我擋下大潮溝光電案時你在哪？

▲民進黨立委郭國文。（圖／記者詹詠淇攝）



記者杜冠霖／台北報導

烏山頭水庫光電板的謠言滿天飛，綠委郭國文昨痛批藍委謝龍介造謠，更告發違反《社維法》。謝龍介則反控郭國文是「門神」，跟業者有利益牽扯。對此，郭國文今（17日）表示，台南大潮溝光電案，就是他擋下來的。假消息就是要打擊，但當造謠的人如同謝龍介一樣不要臉，就要意圖把他說成是業者打手。當他成功阻擋七股大潮溝設置光電板，避免影響當地生活、生態與生計時，你人在哪裡？

對於謝龍介指控光電板汙染水庫。郭國文強調，造謠烏山頭水庫光電使用藥水、清潔劑清洗者，自始至終都拿不出任何證據，尤其在主管機關、光電業者都多次澄清，清潔都只會使用清水，且水質監測結果均正常下，謝龍介仍持續造謠。

謝龍介今受訪則表示，連提出質疑都不行，台灣還是個民主國家？也懷疑郭國文急著出來當打手，是跟業者是有什麼利益牽扯？

對此，郭國文指出，台南大潮溝光電案，就是他擋下來的。假消息就是要打擊，但當造謠的人如同謝龍介一樣不要臉的話，就要意圖把他說成是業者打手。他就問謝龍介，當他成功阻擋七股大潮溝設置光電板，避免影響當地生活、生態與生計時，你人在哪裡？

郭國文強調，自己敢阻擋不當設置的光電開發，也有成功阻擋不當光電開發的案例，比起謝龍介只敢在直播間造謠，你除了出張嘴造謠外，阻擋了什麼？面對這種造謠的人，提告後就是會怕，從謝龍介的反應就知道，他也知道自己造謠站不住腳，開始害怕了只好繼續抹黑了。