　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

謝龍介指控是光電業者門神　郭國文：我擋下大潮溝光電案時你在哪？

▲▼民進黨立委郭國文。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨立委郭國文。（圖／記者詹詠淇攝）

記者杜冠霖／台北報導

烏山頭水庫光電板的謠言滿天飛，綠委郭國文昨痛批藍委謝龍介造謠，更告發違反《社維法》。謝龍介則反控郭國文是「門神」，跟業者有利益牽扯。對此，郭國文今（17日）表示，台南大潮溝光電案，就是他擋下來的。假消息就是要打擊，但當造謠的人如同謝龍介一樣不要臉，就要意圖把他說成是業者打手。當他成功阻擋七股大潮溝設置光電板，避免影響當地生活、生態與生計時，你人在哪裡？

對於謝龍介指控光電板汙染水庫。郭國文強調，造謠烏山頭水庫光電使用藥水、清潔劑清洗者，自始至終都拿不出任何證據，尤其在主管機關、光電業者都多次澄清，清潔都只會使用清水，且水質監測結果均正常下，謝龍介仍持續造謠。

謝龍介今受訪則表示，連提出質疑都不行，台灣還是個民主國家？也懷疑郭國文急著出來當打手，是跟業者是有什麼利益牽扯？

對此，郭國文指出，台南大潮溝光電案，就是他擋下來的。假消息就是要打擊，但當造謠的人如同謝龍介一樣不要臉的話，就要意圖把他說成是業者打手。他就問謝龍介，當他成功阻擋七股大潮溝設置光電板，避免影響當地生活、生態與生計時，你人在哪裡？

郭國文強調，自己敢阻擋不當設置的光電開發，也有成功阻擋不當光電開發的案例，比起謝龍介只敢在直播間造謠，你除了出張嘴造謠外，阻擋了什麼？面對這種造謠的人，提告後就是會怕，從謝龍介的反應就知道，他也知道自己造謠站不住腳，開始害怕了只好繼續抹黑了。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
580 2 7819 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
查獲大量走私加熱菸！　千萬貨被沒收銷毀
偷藏大學正妹私密片！　「剪成三集」分享朋友下場曝
拒絕下場！41歲老將怒吼教頭　「暴走」畫面曝
獨／淫男長相曝！性侵弄死傳播妹　至少還有5女受害
謝欣穎分手後「破尺度脫了」！　胸前全開看光
「風神」颱風預估周日生成　連2天雨勢劇烈
政治攻擊衝我來！　黃國昌斥：扯到小孩、太太有完沒完？

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

鄭麗文拜會馬英九　獲墨寶勉勵「世代接棒、同行致遠」

當選是黨意凌駕民意？　鄭麗文：國民黨永遠以民意為依歸

謝龍介指控是光電業者門神　郭國文：我擋下大潮溝光電案時你在哪？

三民區長列管基層臉書帳號逼當網軍　陳其邁震怒火速拔官說話了

酸鄭麗文「只在嘴上展現戰力」？　趙少康：郝龍斌才能下架民進黨

政治攻擊衝我來！　黃國昌斥：扯到我小孩、太太有完沒完？

快訊／普發1萬朝野無異議三讀通過　11月上旬執行

養狗仔、駭客首領今變中共特工　黃國昌嗆：有完沒完啊？

郝龍斌號召青年公職力挺　自許「龍貓主席」撐傘守護同志

暗批盧秀燕？　凌濤：「誰放話要選主席又不選」這是重返執政的氣魄？

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

2PM玉澤演證實：來台灣拍戲！　楊謹華放閃「會和老公共穿衣服」

張鈞甯首入圍金鐘「誰不想得」！XD　曝去年看直播落淚：離我還有點距離

王義川稱《沒出息》是統戰歌　王世堅尊重：愛聽什麼都是自由的選擇

普發1萬首批適用出爐！　財長：11月上旬直接入帳最快領到

小泉進次郎退燒、高市早苗崛起！蔡桑談日本政治文化與時代價值觀｜蔡桑神鬼夜話 EP94

鄭麗文拜會馬英九　獲墨寶勉勵「世代接棒、同行致遠」

當選是黨意凌駕民意？　鄭麗文：國民黨永遠以民意為依歸

謝龍介指控是光電業者門神　郭國文：我擋下大潮溝光電案時你在哪？

三民區長列管基層臉書帳號逼當網軍　陳其邁震怒火速拔官說話了

酸鄭麗文「只在嘴上展現戰力」？　趙少康：郝龍斌才能下架民進黨

政治攻擊衝我來！　黃國昌斥：扯到我小孩、太太有完沒完？

快訊／普發1萬朝野無異議三讀通過　11月上旬執行

養狗仔、駭客首領今變中共特工　黃國昌嗆：有完沒完啊？

郝龍斌號召青年公職力挺　自許「龍貓主席」撐傘守護同志

暗批盧秀燕？　凌濤：「誰放話要選主席又不選」這是重返執政的氣魄？

快訊／12:58宜蘭規模3.3地震　最大震度2級「新北有感」

彰化市值15億「1.7噸K他命」工廠遭破獲　老闆飛哥還在跑

深圳14歲少年持刀殺害同窗少女　女孩家長曾好心接送少年一同上下學

豪雨沖刷泥砂入墾丁南灣成「陰陽海」　墾管處：海域泥砂漸有改善

男友求歡被拒「當場發飆提分手」！6千塊導火線曝 陳天仁：莫名其妙

薛茲爾狂締紀錄！相隔6年再度季後賽奪勝　史上第4位41歲以上勝投

《環境台灣》校園巡迴展台南啟動　齊柏林鏡頭帶學子「看見」家園

洋基主砲賈吉右肘免開刀　明年開季可全力出賽

鄭麗文拜會馬英九　獲墨寶勉勵「世代接棒、同行致遠」

92歲素珠阿姨曬近照！「老娘我還很好喔」氣色絕佳網狂喊：好想你

【超暖風扇哥】高舉電風扇幫周圍觀眾狂送涼風XD

政治熱門新聞

缺工太嚴重！卓榮泰預告擴大引進移工

快訊／普發1萬朝野無異議三讀通過　11月上旬執行

逆轉！女助理稱「性騷指控是誤會」　邱臣遠：面對傷害我選擇原諒

市長好帥！蔣萬安逛台南婆媽嗨翻　大啖75年老字號滷肉飯

台灣民意民調／郝龍斌全民調大贏10百分點　支持者民調反被鄭麗文輾壓

要基層「交出臉書帳號」　高雄三民區長遭拔官

新壽T17、T18今辦動工典禮　郝龍斌提合約：可笑愚昧適可而止

普發1萬可望11月入帳！賴清德籲朝野團結

遭嗆作票　中央黨部18日開即時報票中心

高雄市府遭爆發公文要求「交出臉書帳號」

政治攻擊衝我來！　黃國昌斥：扯到我小孩、太太有完沒完？

撤回砍監察院預算案傅崐萁非常生氣！　黃國昌：承受很大壓力

新壽動土　簡舒培列4矛盾質疑

柯文哲也遭詐騙！　陳佩琪爆：脫離社會太久把信用卡打在釣魚網站

更多熱門

相關新聞

當選是黨意凌駕民意？　鄭麗文：國民黨永遠以民意為依歸

當選是黨意凌駕民意？　鄭麗文：國民黨永遠以民意為依歸

針對國民黨主席選舉，台灣民意基金會今（17日）公布最新民調，若採用全國性民調，24.2%民眾支持郝龍斌、14.1%支持鄭麗文；但若依政黨傾向，國民黨支持者28.6%支持鄭麗文、21.2%支持郝龍斌。不過這樣的民調讓外界擔心，若鄭當選，未來可能黨意凌駕民意，鄭麗文今受訪時表示，黨意是不可能凌駕民意的，國民黨一定是把民意當作最重要的依歸。

快訊／普發1萬朝野無異議三讀通過　11月上旬執行

快訊／普發1萬朝野無異議三讀通過　11月上旬執行

郝龍斌號召青年公職力挺　自許「龍貓主席」撐傘守護同志

郝龍斌號召青年公職力挺　自許「龍貓主席」撐傘守護同志

暗批盧秀燕？　凌濤：「誰放話要選主席又不選」這是重返執政的氣魄？

暗批盧秀燕？　凌濤：「誰放話要選主席又不選」這是重返執政的氣魄？

自問「能為台灣貢獻什麼？」　林右昌PO千字文曝：這陣子逐步有答案

自問「能為台灣貢獻什麼？」　林右昌PO千字文曝：這陣子逐步有答案

關鍵字：

烏山頭水庫光電板謠言立委郭國文謝龍介國民黨民進黨

讀者迴響

熱門新聞

準風神對撞共伴紫爆　4天路徑甩豪雨

麻吉大哥又爆倉17億台幣　帳戶僅剩32.8萬美元

快訊／蔡康永與小S深夜突發文！

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

快訊／「亞洲最美」克拉拉離婚了！　公司證實「豪門婚姻6年破碎」

3籃球教練不雅片外流　「上空」愛撫全曝光

維基寫76歲！潘迎紫回應真實年齡

韓國旅遊要戴「我是台灣人」徽章　韓網嘆丟人

大雨狂下一周2地是熱區　專家：總降雨量不輸輕颱

日溫泉員工遇熊襲失蹤！100m外尋獲男屍

北北基宜今晨大雨突襲　氣象專家曝原因

詐騙裝成1平台「台人超常用」！他登入慘了

新竹人妻偷吃被抓姦　開240萬求夫別提告

男大生繳不出學費輕生　留手機給家人「可賣掉換錢」

缺工太嚴重！卓榮泰預告擴大引進移工

更多

最夯影音

更多
不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」
應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面