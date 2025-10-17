　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

酸鄭麗文「只在嘴上展現戰力」？　趙少康：郝龍斌才能下架民進黨

▲中廣前董事長趙少康。（資料照／記者黃克翔攝）

▲中廣前董事長趙少康。（資料照／記者黃克翔攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨主席選舉投票將於明日登場，對此，中廣前董事長趙少康今（17日）在社群平台發文進行最後催票，他呼籲黨員先進冷靜想想，一個只能在嘴上展現戰力的黨主席，是沒辦法下架民進黨的，而郝龍斌受到國內多數民意的青睞，這樣的人，就是國民黨現在最適合的黨主席。

趙少康表示，台灣民意基金會今日公布最新民調，調查範圍包括市話跟手機，所以他認為有相當的公信力，而調查結果顯示，國人最欣賞的國民黨主席是郝龍斌24.2%，大幅領先位居第二名鄭麗文的14.1%。

趙少康指出，如果綜合最欣賞跟次欣賞的調查數據，郝龍斌也以35.8%的支持度排名第一，且在各族群中，郝龍斌在河洛人、客家人兩大族群的支持度都排第一，並且大幅領先第二名的鄭麗文，在外省族群則小輸給鄭麗文。

趙少康直言，在國民黨重返執政的關鍵時刻，絕對不能選出一個「令不出黨中央」的主席，事實證明，郝龍斌不只可以協調縣市首長、與立法院黨團溝通、團結在野，還受到國內多數民意的青睞，這樣的人，就是國民黨現在最適合的黨主席。

面對明日就要登場的黨主席選舉，趙少康呼籲，黨員先進冷靜想想，一個只能在嘴上展現戰力的黨主席，是沒辦法下架民進黨的，必須有一位獲得主流民意支持的黨主席，才有可能透過「票多」，帶領本黨重返執政，這才是實打實的戰。

趙少康表示，郝龍斌的兩岸外交路線「和中不舔共」、「親美不跪美」，才能獲取中華民國最大利益，確保兩岸和平不打仗，這就是民心之所向，加上郝龍斌在8年台北市長任內的政績傲人，開啟雙城論壇、台北上海直航、推動U-bike、創設1999市民熱線、建造大巨蛋、垃圾不落地等。

趙少康說，郝龍斌用的首長都是一時之選，能力、操守俱佳，跟郝龍斌共事過的人也都給出高度評價，所以這次選黨主席，都不計毀譽、不怕被網軍圍剿，全力協助。

最後，趙少康再次強調，要打贏2026、2028大選，就必須先選出一位可以帶領團隊、無私的黨主席，明天的黨主席選舉，請大家集中選票，支持4號郝龍斌。

