北約秘書長：若中國犯台　恐要求俄羅斯對北約採取行動

▲北大西洋公約組織秘書長呂特。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

北大西洋公約組織秘書長呂特（Mark Rutte）出席北約議會大會第71屆年會期間提到，印太地區與歐洲大西洋地區並非相互獨立的戰區，必須將兩者視為單一實體，若中國決定對台灣採取行動，那麼中國極有可能煽動俄羅斯對北約採取行動。

呂特表示，俄羅斯與中國、伊朗、北韓等國的合作並非單純因為交情好，這些國家相互支持力挺都會獲得實質回報，例如飛彈技術、廉價石油天然氣以及大筆金援等，而這凸顯出印太與歐洲大西洋戰區的連動性。

「事實上，談到印太地區和歐洲－大西洋地區，你無法將這兩個戰區區分開來」，呂特直說，必須把這兩個地方視為單一實體，「假如中國對台採取行動，極有可能要求這段關係中的小夥伴——普丁領導之下的俄羅斯——對北約採取行動」。

呂特進一步說明，他並非主張把北約集體防禦條款「第五條」（Article 5）延伸至印太地區，但北約與日本、南韓、澳洲、紐西蘭等印太地區國家密切合作有其理由存在，他們看見中國所建立的大規模軍事力量，希望在國防生產、創新等方面與北約合作。

另據經濟學人，呂特稱，預計2030年之前，中國將會擁有1000枚核彈頭以及龐大海軍；他稱，中國的威脅是真實存在的。他也重申北約提升核心國防開支至GDP 3.5%的必要性，這樣做的首要原因是保衛北約領土，保障大西洋、北極、歐洲安全。