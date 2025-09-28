俄無人機大鬧波羅的海、丹麥也遭殃　北約：東翼防禦全面升級

▲法國軍人9月26日在愛沙尼亞薩雷馬島（Saaremaa Island）參加名為「皮克內」（Pikne，意為「閃電」）的多國軍事演習。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

北大西洋公約組織（NATO）近日在歐洲東翼與波羅的海地區防務任務再度升級。拉脫維亞總統林克維奇（Edgars Rinkevics）27日在里加（Riga）舉行的北約軍事委員會會議上警告，俄羅斯不斷侵犯北約空域，甚至肆無忌憚侵入波蘭與愛沙尼亞領空，要求北約將波羅的海的空中警戒任務，升級為具交戰規則的防空任務，以確保安全。

歐洲各國領袖指出，俄羅斯近來頻繁挑釁，包括本月稍早約20架俄國無人機闖入波蘭及波羅的海國家空域，其中部分已被北約戰機擊落。立陶宛國防部長薩卡利埃內（Dovile Sakaliene）則透露，立陶宛政府已準備一份立場文件，主張任務應加入更多能力，例如陸基防空系統、感測器與偵測器。

與此同時，丹麥多地近期也爆發不明無人機入侵事件，甚至導致哥本哈根機場在22日深夜被迫關閉數小時，之後數日丹麥境內另外5處軍民用機場也短暫停飛。丹麥國防軍27日表示，前一晚在多處軍事設施周邊再次發現不明無人機，引發外界高度憂慮。

▲波蘭部隊與北約士兵正在波蘭奧日什（Orzysz）附近的維日比尼（Wierzbiny）軍事訓練場舉行「鋼鐵守護者」（Iron Defender）軍事演習。（圖／路透）



北約同日向《路透社》表示，將升級波羅的海地區的「波羅的海崗哨」（Baltic Sentry）任務，增派「情報、監控與偵察平台」，並至少部署1艘防空巡防艦，以加強防衛。該任務原先是因應波羅的海海底電纜、天然氣管線及電信網絡多次受損而啟動，如今也被賦予更強的防空角色。

此外，北約在波蘭空域事件後已啟動「東翼哨兵行動」（Eastern Sentry），全面強化東翼防禦。本月19日，愛沙尼亞指控3架俄羅斯米格-31戰鬥機（Mig-31）闖入領空12分鐘，隨後由駐地的義大利戰機驅離。北約23日公開警告俄方，將以「所有必要的軍事與非軍事手段」確保防衛。

俄羅斯則一再否認相關指控，強調其戰機並未侵入愛沙尼亞領空，無人機也並非針對波蘭境內目標。不過，波羅的海國家官員強調，僅靠現行部署仍不足以應對威脅，呼籲北約提供更大規模保護。