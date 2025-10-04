普丁警告川普政府！　若援烏「戰斧飛彈」俄美關係全面升級





▲ 普丁警告，美國援烏戰斧飛彈將使俄美關係升級。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁2日警告，若美國向烏克蘭提供長程飛彈，將使美俄關係進入「全新升級階段」。普丁特別點名「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈指出，「戰斧能傷害我們嗎？可以，但我們會擊落它們，並改善我們的防空系統。」

CNBC報導，普丁當天在索契一場論壇上強調，「不可能在沒有美軍人員直接參與的情況下使用戰斧，這將標誌著俄美之間的關係進入全新升級階段。」

普丁發表這番談話以前，《華爾街日報》及路透社1日引述美國官員報導，川普政府已批准與烏克蘭分享針對俄國境內能源基礎設施的情報，並考慮提供射程達2400公里的戰斧飛彈。

針對川普近期將俄國形容為「紙老虎」的說法，普丁反駁稱，俄軍對掌握戰略主動權充滿信心，且在烏克蘭取得進展。他反問道，「若我們對抗整個北約集團，持續前進且信心滿滿，而這是紙老虎，那北約又算什麼？」

與此同時，歐盟政治領袖1日支持在東翼建立「無人機牆」計畫，以強化防禦並回應俄國近期對波蘭、愛沙尼亞、立陶宛及羅馬尼亞等北約成員國領空的入侵。普丁對此表示，克里姆林宮正密切監控歐洲日益軍事化的趨勢，評估是否須採取反制措施。