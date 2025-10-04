　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

普丁警告川普政府！　若援烏「戰斧飛彈」俄美關係全面升級

▲▼俄羅斯總統普丁發表談話。（圖／路透社）

▲ 普丁警告，美國援烏戰斧飛彈將使俄美關係升級。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁2日警告，若美國向烏克蘭提供長程飛彈，將使美俄關係進入「全新升級階段」。普丁特別點名「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈指出，「戰斧能傷害我們嗎？可以，但我們會擊落它們，並改善我們的防空系統。」

CNBC報導，普丁當天在索契一場論壇上強調，「不可能在沒有美軍人員直接參與的情況下使用戰斧，這將標誌著俄美之間的關係進入全新升級階段。」

普丁發表這番談話以前，《華爾街日報》及路透社1日引述美國官員報導，川普政府已批准與烏克蘭分享針對俄國境內能源基礎設施的情報，並考慮提供射程達2400公里的戰斧飛彈。

針對川普近期將俄國形容為「紙老虎」的說法，普丁反駁稱，俄軍對掌握戰略主動權充滿信心，且在烏克蘭取得進展。他反問道，「若我們對抗整個北約集團，持續前進且信心滿滿，而這是紙老虎，那北約又算什麼？」

與此同時，歐盟政治領袖1日支持在東翼建立「無人機牆」計畫，以強化防禦並回應俄國近期對波蘭、愛沙尼亞、立陶宛及羅馬尼亞等北約成員國領空的入侵。普丁對此表示，克里姆林宮正密切監控歐洲日益軍事化的趨勢，評估是否須採取反制措施。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
430 1 6717 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
2026議員點將／北市缺額歷屆最多　綠營初選美女記者、名嘴參
快訊／「哈隆」颱風將生成！日氣象廳發烈風警報　最新路徑曝
剛救災完！邵庭凌晨3點見「蘇花公路一幕」震驚感動
大咖女星爆陸娛逼演員「陪睡陪喝2選1」：男女都別跑
2026議員點將／北市10席缺額一級戰區　藍營參選爆松信新人
20多歲正妹遭乾爹殘殺！前1天「突向她下跪」畫面曝光
同事衝災區當鏟子超人...蕭敬騰霸氣「費用全包」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

打撈隊挖到金銀財寶！佛州海底噴千枚古幣　市值高達百萬美元

普丁警告川普政府！　若援烏「戰斧飛彈」俄美關係全面升級

快訊／大阪地鐵「行動電源冒煙起火」！焦黑照片曝　御堂筋線停駛

快訊／高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日本首位女首相

日經亞洲：趙怡翔低調赴華府　協商賴清德年內過境美國

日本自民黨大選首輪投票「無人過半」　高市vs小泉第二輪決勝負

彭博：中國拋1兆美元投資　逼川普放寬國安限制

31歲台灣籍男大生拍「未成年櫻花妹」性愛片　被日警逮捕

喝瓶裝水體內「年增9萬塑膠微粒」！　恐罹癌傷腦引發呼吸道疾病

吹牛老爹運送賣淫罪成立　判關4年2個月！庭上落淚向前女友道歉

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

趙露思超狠「搧綠茶婊巴掌」　秀鑽戒：我沒離婚之前，妳就是第三者

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

胡瓜轉戰YouTube大成功..談電視現況　重現經典綜藝「別比爛」：把觀眾找回來

第三視角曝！學童目睹砍人四竄逃命　師急拉中刀女童衝對向

林心如讚許瑋甯兒子：漂亮的嬰兒！　期待「小虎隊合體」報名當嘉賓遭拒XD

氣爆影像曝！蘆洲便當店氣爆　殘骸炸出店外路人遭波及

再喊「別再進災區！」　李鴻源：指揮所應安排志工該去的地方

打撈隊挖到金銀財寶！佛州海底噴千枚古幣　市值高達百萬美元

普丁警告川普政府！　若援烏「戰斧飛彈」俄美關係全面升級

快訊／大阪地鐵「行動電源冒煙起火」！焦黑照片曝　御堂筋線停駛

快訊／高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日本首位女首相

日經亞洲：趙怡翔低調赴華府　協商賴清德年內過境美國

日本自民黨大選首輪投票「無人過半」　高市vs小泉第二輪決勝負

彭博：中國拋1兆美元投資　逼川普放寬國安限制

31歲台灣籍男大生拍「未成年櫻花妹」性愛片　被日警逮捕

喝瓶裝水體內「年增9萬塑膠微粒」！　恐罹癌傷腦引發呼吸道疾病

吹牛老爹運送賣淫罪成立　判關4年2個月！庭上落淚向前女友道歉

梁舒涵唱新歌竟靠香蕉開嗓：只在錄音室有效

陸女星「10天拍99場吻戲」遭分手！　演員男友逼：要嘛不拍，要嘛分手

中秋烤肉、收拾「永遠那群人」爆共鳴！一票人怒噴：沒有下次了

剝削移工「日抽千元」無良老闆撈200萬　工頭女友被挾持揭黑幕

小姑們回娘家烤肉！老公「1原因」暴怒　她傻了：關我什麼事啊

快訊／花蓮吉安黃昏市場旁工廠火警！恐怖黑煙狂竄　數公里外可見

肉烤焦「剝掉就能吃？」營養師給建議　搭配5蔬果助排出有害物質

iPhone 17 Pro Max 試用老實說！散熱有感、法國街景實拍一次看

雙十晚會重磅卡司　胡瓜.白冰冰.陽帆.葉璦菱同台拚場

桃猿連3年闖季後賽！教頭：不要跟去年一樣　洋將第3人待抉擇

【勇敢女教師現身】苗栗惡男隨機砍人！她衝上前猛拉救童

國際熱門新聞

韓網美被棄屍深山　兇手竟是豪抖億元大乾爹

台籍詐騙集團頭目落網　姓名長相曝光

拒化療改信偏方　23歲女大生癌逝

中國「妖姬」照曝光！　色誘官員吸金2000億元

櫻花妹回前男友家拿東西　遭砍數十刀亡

台男拍「未成年櫻花妹」性愛片日本被逮

即／高市早苗185票當選自民黨魁！

即／韓電算系統癱瘓多天　公務員自責墜樓死亡

日本2天爆2起「熊殺人」！還有1失蹤

即／大阪地鐵「行動電源冒煙起火」！焦黑照片曝

巴菲特大讚黃金白銀　《富爸爸》酸：噁心

吹牛老爹賣淫罪成立！判關4年2個月

英國宣布1400年史上首位女性大主教

極儉夫妻成功存860萬！不買新衣不外食　最後卻崩潰悔恨

更多熱門

相關新聞

不滿美國施壓貿易夥伴　普丁警告：襲擊烏克蘭核電廠

不滿美國施壓貿易夥伴　普丁警告：襲擊烏克蘭核電廠

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）今日於索契出席瓦爾代國際辯論俱樂部（Valdai Discussion Club）時強勢表態，若俄國遭歐洲挑釁，將迅速回應。他同時批評美國向中國及印度施壓，企圖切斷俄方能源合作，並對烏克蘭控制的核電廠提出警告，顯示俄美博弈及俄烏衝突正持續升溫。

烏克蘭愛國者「攔截率驟降剩6%」

烏克蘭愛國者「攔截率驟降剩6%」

丹麥總理示警！歐洲陷「二戰後最危險」局面

丹麥總理示警！歐洲陷「二戰後最危險」局面

川普點頭！　美將助烏克蘭深入打擊俄能源設施

川普點頭！　美將助烏克蘭深入打擊俄能源設施

烏克蘭：俄砲擊車諾比核電廠釀電力中斷　威脅全球安全

烏克蘭：俄砲擊車諾比核電廠釀電力中斷　威脅全球安全

關鍵字：

普丁美俄關係戰斧飛彈烏克蘭北約

讀者迴響

熱門新聞

台八男星宣布同婚！　「認愛20年經紀人」

韓網美被棄屍深山　兇手竟是豪抖億元大乾爹

鏟子超人「光復1災區最好別去」！禮儀人員也說話了

堰塞湖潰壩誰之過？　李鴻源點名1單位

廢棄倉庫驚見一堆白骨　DNA鑑定確認身分

台籍詐騙集團頭目落網　姓名長相曝光

再籲志工別進災區　李鴻源曝原因

即／台積電公告：子公司花5000萬美元買固定收益證券

演藝圈鏟子超人又＋1！　大咖男星低調赴花蓮救災

9家手搖飲中秋優惠一次看

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

快訊／麥德姆升級中颱！最新路徑曝

獨／劉香君老公「網軍頭子」身分曝

中秋節「4生肖」5點後要躲月防煞

超正女兵花蓮當「鏟子超人」1.4萬人朝聖

更多

最夯影音

更多
法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！
痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

趙露思超狠「搧綠茶婊巴掌」　秀鑽戒：我沒離婚之前，妳就是第三者

趙露思超狠「搧綠茶婊巴掌」　秀鑽戒：我沒離婚之前，妳就是第三者

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面