美防長警告俄羅斯：烏克蘭真正火力即將到來

▲美國國防部長赫格塞斯。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）15日警告莫斯科，若俄羅斯對烏克蘭的戰爭持續不止，美國與北約盟國將讓俄羅斯的持續侵略行為付出代價。赫格塞斯強調，歐洲各國透過購買美國武器支援烏克蘭，「真正的火力即將到來」。

目前尚不清楚這波援助是否包含美製長程戰斧飛彈（Tomahawk）。赫格塞斯在北約總部舉行的「烏克蘭防務聯絡小組」會議中發表上述言論，他呼籲各國加強對「烏克蘭優先需求清單」（Prioritized Ukraine Requirements List, PURL）計畫的投資。

烏克蘭自俄羅斯2022年2月全面入侵以來，仍高度依賴美方軍事支援。該項PURL計畫迄今已有20億美元（約新台幣612億元）資金承諾，但仍低於烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）預期至10月能籌得的35億美元（約新台幣1071億元）目標。

赫格塞斯在會中強調，北約國家應將言語轉化為實際行動，「所有國家都該投資，沒有人可以搭便車。」

北約秘書長呂特（Mark Rutte）則表示，目前已有超過一半的北約成員國加入PURL計畫，「今天會議結束後，我們已有16到17個盟國承諾參與。這些承諾很快就會轉化為烏克蘭的戰力」。

瑞典國防部長強森（Pal Jonson）在會後接受CNN專訪時指出，美歐在烏克蘭議題上的立場已「更加一致」。他說，「我們也觀察到普丁（Vladimir Putin）顯然對談判毫無興趣，若沒有更大壓力，他不會走上談判桌。」他並強調，「通往烏克蘭和平的道路，在於對俄國加強制裁，並持續提供烏克蘭更多武器。」

烏克蘭國防部長什米哈爾（Denys Shmyhal）對當天宣布加入或加碼PURL貢獻的國家表示感謝，並呼籲各國採取果斷行動，「加大對俄羅斯的壓力，迫使其結束戰爭」。

目前烏克蘭正積極爭取讓歐洲盟國能在PURL架構下，採購美製戰斧飛彈供其使用。這項關鍵決定仍須美國總統川普（Donald Trump）拍板定案。

川普表示，澤倫斯基預計本周稍晚將訪問白宮，屆時將說明烏軍希望轉守為攻的作戰構想。他說，「他們想要主動出擊，我會做出決定，但他們的確想打主動戰。」