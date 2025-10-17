　
社會 社會焦點 保障人權

八卦山新地標「快到靠北」！2人慘斷手斷腳　縣府急改善允理賠

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府耗資6000萬元在八卦山打造的打卡新地標「天空遊戲場」，近日才風光啟用，園區內造型獨特的溜滑梯卻接連傳出嚴重意外！一名14歲少女使用後腳踝骨折送醫開刀，另有一名女子因下滑速度過快跌倒，導致左手骨折開刀，光是醫療費就花了6萬元，被網友形容為「快到靠北」的溜滑梯，縣府今除了示範正確使用方式外，傷者可依公共意外險理賠。

▲彰化八卦山溜滑梯暗藏危機。（圖／民眾提供）

▲八卦山天空遊戲場溜滑梯挨批設計太滑。（圖／民眾提供）

▲彰化八卦山溜滑梯暗藏危機。（圖／民眾提供）

▲女子手骨折。（圖／民眾提供）

這座被譽為「打卡地景」的溜滑梯，雖然外型美觀，實際體驗卻讓人膽戰心驚。一名女國中生的母親16日心痛表示，女兒第一次玩這座溜滑梯，就造成腳踝小腿骨和韌帶斷裂，開刀治療仍在住院中。她質疑「溜滑梯應該是安全的遊戲設施，怎麼會玩到出事？」

▲彰化八卦山溜滑梯暗藏危機。（圖／民眾提供）

▲國中少女腳骨折。（圖／民眾提供）

另一位受傷女子則指出，她12日傍晚使用溜滑梯時，因下滑速度太快，落地時無法站穩而摔倒，左手撐地當場骨折。當時頭暈目眩、全身冒汗就醫後續開刀醫療費用高達6萬元，還需要1到3個月的修復期，一年後還須再次手術拆除鋼板。原本安排的面試和工作都得取消，生活大受影響。

有媒體現場實測發現，滑下時因衝力過猛，不僅鞋子當場噴飛，手部也磨破皮。網友更紛紛留言形容速度「快到靠北」，質疑設計坡度太陡，且底部水泥地缺乏緩衝保護，根本是「斷腿溜滑梯」。

▲彰化八卦山溜滑梯暗藏危機。（圖／民眾提供）

▲媒體記者實測手擦傷。（圖／民眾提供）

儘管設施明確標示「13歲以上使用」，現場仍可見不少家長無視警示，帶著幼童共同使用，險象環生。縣府城市暨觀光發展處說明，這座溜滑梯搭配瞭望台設置，高差約4公尺，下滑時衝力較大，確實適合年齡較大的使用者。

除了坡度設計問題外，使用者也經常忽略安全規範。縣府強調，溜滑梯每次僅限1人使用，必須確認前一位使用者完全離開滑道後，才能進入，同時禁止攀爬、逆行及頭下腳上等危險行為。

▲縣府城觀處現場示範正確使用方式。（圖／民眾提供）

▲縣府城觀處現場示範正確使用方式。（圖／民眾提供）

城觀處表示，場域都有投保公共意外險，將與傷者聯繫理賠，由於溜滑梯為磨石子打造，衝力滑度會比較大，會與地面有落差，是希望民眾溜到底部時能馬上站立起來，有鑑於受傷事件頻傳，縣府城觀處已緊急召集設計及施工單位，全面檢視溜滑梯安全性。

城觀處表示，因應假日使用人數較多，正研議派駐管理人員在現場巡查，維護使用秩序與安全。縣府呼籲民眾務必遵守年齡限制與使用規範，確保每位使用者都能安心、快樂地體驗設施，避免類似意外再次發生。

▲彰化八卦山溜滑梯暗藏危機。（圖／民眾提供）

▲溜滑梯限定13歲以上使用。（圖／民眾提供）

10/15 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

政治攻擊衝我來！　黃國昌斥：扯到小孩、太太有完沒完？

彰化溜滑梯八卦山城觀處骨折

