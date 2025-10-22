快訊／台中驚爆非洲豬瘟！彰化縣長緊急下令：熟廚餘全送焚化爐

▲彰化縣政府下令熟廚餘送焚化爐。（資料圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

農業部今（22）日公布，在台中地區的養豬產業中檢測出非洲豬瘟病毒陽性案例，引發各界高度關注。由於國內養豬產業高度集中於中南部，一旦疫情擴散，將對全國豬肉供應與養豬業造成嚴重衝擊。為此，農業部緊急宣佈，全國暫豬隻禁運禁宰5天；其中，身為全國第三大養豬縣市的彰化縣，縣長王惠美已下令將熟廚餘全數送往焚化廠處理，全力防堵疫情蔓延。

根據統計，全台養豬頭數主要集中於中南部六個縣市，分別為，雲林縣 1,554,282頭、屏東縣 1,151,941頭，彰化縣 736,491頭，其次為台南及嘉義、高雄等縣市、任何疫情傳入都可能帶來嚴重衝擊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲農業部下令豬隻禁運禁宰5天。（資料圖／彰化縣政府提供）

其中彰化縣內養豬戶共576戶，養豬頭數約73萬6千餘頭，佔全國總產量約14%，佔全國排名第三的養豬大縣。面對台中傳出非洲豬瘟案例，彰化縣環保局已立即通知各鄉鎮市公所及清運業者，將回收的熟廚餘直接送往焚化廠處理，避免透過廚餘管道傳播病毒。

彰化縣王縣長強調，為防範非洲豬瘟疫情擴散，環保局已通令所有鄉鎮市公所，廚餘絕不送往養豬場或其他地點，全部送至焚化爐焚燒處理，徹底阻斷病毒傳播途徑。同時，農業部也已發佈為期5天的廚餘養豬禁令，全面強化防疫措施。