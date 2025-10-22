禁運宰5天釀豬源斷炊！彰化肉圓、爌肉飯恐爆休店潮... 老饕哀嚎

記者唐詠絮／彰化報導

全台豬肉供應鏈面臨嚴峻挑戰！台中市檢出疑似非洲豬瘟案例，農業部緊急宣布自今日中午12時起，全國豬隻禁運、禁宰五天。這項突如其來的禁令，不僅讓養豬業者措手不及，更重創素有「爌肉飯、肉圓天堂」美名的彰化縣，一向使用溫體豬肉的店家恐面臨暫時斷炊危機，老饕們也紛紛哀嚎「快要吃不到爌肉飯了！」

▲豬瘟來襲，衝擊爌肉飯及肉圓業者。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化縣向來以爌肉飯聞名全台，但自七月以來，連日豪雨導致中南部畜牧業受創，數千頭豬隻死亡，加上豬藍耳病與流行性豬下痢疫情影響，豬源短缺問題日益嚴重，接連休市，出現三十年來最嚴重的「豬荒」。

如今再因非洲豬瘟疑慮，全國禁運禁宰五天，讓許多依賴溫體豬肉的爌肉飯與肉圓業者雪上加霜，不僅成本上漲，更面臨無豬可用的窘境，隨著全國禁宰令實施，彰化爌肉飯及肉圓業者與消費者同感無奈。

有業者坦言，溫體豬肉是爌肉飯的靈魂，如今供應中斷，雖然有庫存，但無法維持5天，恐怕只能暫時歇業，如果中央禁令再繼續延長，原則上只能被迫配合政府政策，相信政府一定能盡快恢復豬肉供應。

知名老店「阿璋肉圓」表示，由於完全使用溫體豬肉，禁宰令意味著肉圓即將「斷炊」，庫存耗盡後最快明日就須暫停營業，對消息感到相當震撼。「阿泉爌肉飯」雖因店休與少量庫存，本週連假尚能供應，但後續情況仍需觀察。而「花壇鄉大鼎爌肉飯」與「彰化市魚市場爌肉飯」業者則同表錯愕與無奈，直言若無溫體豬肉進貨，員工也只能跟著休假，生意根本做不下去。

另一方面，傳統市場的豬肉攤業績則因此消息應聲上漲，購買人潮明顯增加，業績約成長三成。攤商雖表示將配合政策，並趁機休息，這場突如其來的禁令，已讓彰化的豬肉美食產業陷入前所未有的挑戰。

