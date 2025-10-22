防堵豬瘟南下！台南宣布5大措施　黃偉哲：動用1000萬第二預備金

記者林東良／台南報導

中部首度傳出非洲豬瘟確診案例，農業部證實台中梧棲一處養豬場採檢陽性，引發地方養豬業高度緊張，台南市長黃偉哲22日緊急在永華市政中心宣佈啟動高規格防疫應變機制，並將動用第二預備金撥付1000萬元，作為防疫、宣導與產業補強費用，務必阻擋疫情南下。

▲台南市長黃偉哲22日在永華市政中心召開臨時記者會，宣佈動用第二預備金1000萬元全力防堵非洲豬瘟。（記者林東良翻攝，下同）

台南市目前有527場養豬場、飼養豬隻約58萬頭，是全國第四大養豬城市，黃偉哲表示，非洲豬瘟雖不會感染人類，但一旦進入養豬場，對畜牧產業的衝擊「是全滅式的」，市府已要求農業局及動物防疫保護處「做最壞打算，但採取最嚴密防疫」，絕不能讓疫情踏進台南一步。

黃偉哲透露，市府將以1000萬元預算作為即時應變經費，用於防疫宣導、養豬場消毒、人員與車輛控管，以及協助廚餘去化、產業端與消費端的風險管理。他強調，非洲豬瘟病毒不會因高溫烹煮消失，因此「廚餘餵豬千萬不可再做」，市府也會儘速與養豬協會及餐飲業者研商補充方案。

市府已成立跨局處應變小組，由副市長葉澤山召集農業局、環保局、衛生局、警察局等單位，包括高速廚餘發酵廠投入使用，建立防堵機制。

農業局指出，將全面啟動五大防線：一、養豬場門禁、人車消毒、禁止廚餘餵豬、防鼠防鳥設備。二、強化異常死亡通報、採樣與24小時防疫專線。三、嚴查豬隻運輸及屠宰場來源，禁止豬屍及廢棄物跨縣市流動。四、加強宣導旅客與民眾不得攜帶不明豬肉產品入境。五、盤點撲殺、掩埋與焚化處理場地，確保疫情發生能即刻無害化。

黃偉哲說，市府會在維護豬農權益與防疫之間取得平衡，也呼籲市民不恐慌、不散播不實訊息，共同守住台南畜牧防線。