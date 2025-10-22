　
防堵豬瘟南下！台南宣布5大措施　黃偉哲：動用1000萬第二預備金

記者林東良／台南報導

中部首度傳出非洲豬瘟確診案例，農業部證實台中梧棲一處養豬場採檢陽性，引發地方養豬業高度緊張，台南市長黃偉哲22日緊急在永華市政中心宣佈啟動高規格防疫應變機制，並將動用第二預備金撥付1000萬元，作為防疫、宣導與產業補強費用，務必阻擋疫情南下。

▲台南市長黃偉哲22日在永華市政中心召開臨時記者會，宣佈動用第二預備金1000萬元全力防堵非洲豬瘟。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲22日在永華市政中心召開臨時記者會，宣佈動用第二預備金1000萬元全力防堵非洲豬瘟。（記者林東良翻攝，下同）

台南市目前有527場養豬場、飼養豬隻約58萬頭，是全國第四大養豬城市，黃偉哲表示，非洲豬瘟雖不會感染人類，但一旦進入養豬場，對畜牧產業的衝擊「是全滅式的」，市府已要求農業局及動物防疫保護處「做最壞打算，但採取最嚴密防疫」，絕不能讓疫情踏進台南一步。

▲台南市長黃偉哲22日在永華市政中心召開臨時記者會，宣佈動用第二預備金1000萬元全力防堵非洲豬瘟。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲透露，市府將以1000萬元預算作為即時應變經費，用於防疫宣導、養豬場消毒、人員與車輛控管，以及協助廚餘去化、產業端與消費端的風險管理。他強調，非洲豬瘟病毒不會因高溫烹煮消失，因此「廚餘餵豬千萬不可再做」，市府也會儘速與養豬協會及餐飲業者研商補充方案。

市府已成立跨局處應變小組，由副市長葉澤山召集農業局、環保局、衛生局、警察局等單位，包括高速廚餘發酵廠投入使用，建立防堵機制。

農業局指出，將全面啟動五大防線：一、養豬場門禁、人車消毒、禁止廚餘餵豬、防鼠防鳥設備。二、強化異常死亡通報、採樣與24小時防疫專線。三、嚴查豬隻運輸及屠宰場來源，禁止豬屍及廢棄物跨縣市流動。四、加強宣導旅客與民眾不得攜帶不明豬肉產品入境。五、盤點撲殺、掩埋與焚化處理場地，確保疫情發生能即刻無害化。

黃偉哲說，市府會在維護豬農權益與防疫之間取得平衡，也呼籲市民不恐慌、不散播不實訊息，共同守住台南畜牧防線。

南科賺錢北部收？台南怒批財政分配失衡黃偉哲要求翻修財劃法

財政部日前召開統籌分配稅款分配方式會議，與全國縣市財政代表討論《財政收支劃分法》修法方向，台南市政府22日嚴正表示支援改革，但也直言目前制度已嚴重失衡，造成中南部「只生產、不受惠」，要求中央儘速完成修法，不能再拖延。

快訊／台南恐怖車禍！自小客「車頂削飛」座椅露出

即／北市堤頂大道車禍！　女乘客拋飛車外命危

即／台中爆非洲豬瘟！彰化緊急下令：熟廚餘全送焚化爐

台中梧棲爆非洲豬瘟　防疫人員養豬場、街道消毒

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

