正國會推黃秀芳參加彰化縣長初選　邱建富執意參選遭除名

▲民進黨立委黃秀芳。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

各黨派正緊鑼密鼓布局2026地方大選，彰化部分，綠營就有立委陳素月、彰化市長林世賢、同屬正國會派系的立委黃秀芳、前彰化市長邱建富有意爭取。正國會今（22日）發聲明表示，正國會決議推舉黃秀芳投入初選，經多份民調都顯示為最強人選，而經多次協調，前彰化市長邱建富仍執意違反本會會員大會決議，嚴重違反組織紀律，正國會決策會議決議通過予以除名。

正國會稍早發聲明指出，本會決議推舉黃秀芳投入民進黨2026年彰化縣長初選。經多份民調觀察且對比多位藍營擬參選人，特別是對比藍營最強人選謝衣鳯，結果均顯示黃秀芳為最強人選，故本會決議推薦黃秀芳代表本會參與民進黨2026年彰化縣長初選。

正國會也提到，歷經多次協調，包括進行民調，前彰化市長邱建富仍執意違反本會會員大會決議，嚴重違反組織紀律，故本會於2025年10月21日決策會議決議一致通過予以除名。

根據正國會參選規範條文，本會會員參加民進黨第一、二、三類公職選舉應先向本會提出，並經決策委員會決議通過，始得以本會名義宣布參選。未經前揭程序者，不得以本會名義宣布參選，違者按情節重大者予以除名處分。

▼正國會聲明。（圖／正國會提供)