美中稀土戰「決勝關鍵」曝光！　紐時點出北京1優勢

▲中國在全球稀土供應鏈占有市場壟斷性地位。（圖／VCG）



記者吳美依／綜合報導

《紐約時報》15日報導，美中在科技戰各自握有王牌，但相較華府以高階晶片為主的科技出口限制，北京的稀土輸出核可制度影響更為廣泛，「供應鏈武器化」的能力也略勝一籌，而雙邊角力的勝負關鍵，在於誰能率先突破對手設下的封鎖。

華府過去3年祭出多項禁令，限制中國取得高階晶片，進一步發展先進AI的能力。如今北京也複製拜登政府封殺華為的策略，進一步收緊稀土出口管制，衝擊全球晶片產業。

報導指出，北京掌握稀土開採到冶煉的完整產業鏈，「供應鏈武器化」能力恐怕超越美國。儘管川普以加徵100%關稅回擊，歐美各國也大幅投資稀土領域，短期內仍無法取代中國的壟斷性市場地位。

▲中國連雲港工人正運輸含有稀土元素的土壤準備出口。（圖／路透）

北京復旦大學金磚國家研究中心副主任江天驕指出，北京官員知道華府正努力重啟稀土產業，因此選在可能的川習會前展現實力。

約翰霍普金斯高等國際研究學院（SAIS）學者法瑞爾（Henry Farrell）直言，美國必須面對「對手有能力威脅實質經濟」的現實，中國了解美國策略，甚至在競爭中效仿其手段，並且青出於藍。

皮特森國際經濟研究所（PIIE）學者邱任帕（Martin Chorzempa）也示警，如果中國能夠繞過華府晶片管制，美國卻需要更長時間處理稀土問題，美國恐將面臨大麻煩。

《晶片戰爭》作者米勒（Chris Miller）則認為，北京稀土管制幾乎影響全球半導體業者，但也會反過來加速全球發展「中國以外」的稀土供應鏈，與華府限制科技出口導致各國尋求「美國以外」技術的結果相似。