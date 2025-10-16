　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普、習近平訪APEC「差1天」有望會面　南韓最高規格國賓待遇

▲▼G20川習會。（圖／路透）

▲川普與習近平有望在南韓舉行川習會。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美國總統川普與中國國家主席習近平，確定將在10月底慶州APEC亞太經濟合作會議期間，以「國賓」最高規格接連訪韓，目前南韓正在與兩國進行最後磋商研議。外交界透露，29日預計舉行韓美峰會，韓中峰會也將緊接著在30日登場，形成國際兩大強權領袖連日造訪的罕見外交盛況。

根據《韓聯社》報導，多名外交消息人士16日證實，南韓政府正與美中雙方進行最後協調，力促兩國元首皆以國賓身分訪韓。國賓訪問在外交禮遇中屬最高層級，將安排盛大歡迎儀式及國宴，展現東道主的最高敬意。

南韓總統室16日證實，川普將位在29日至30日訪韓，進行兩天一夜的出訪行程，韓美當局目前協商在29日舉辦高峰會及國賓晚宴。對於外界傳聞，川普有可能在訪韓期間與北韓領導人金正恩會面，韓方則表示，目前沒有任何已確定的相關行程。

習近平的訪韓時程相對彈性，消息指出最可能的安排是30日抵達慶州，進行韓中峰會並參與國賓晚宴，讓南韓在短短2天內以最高禮遇接待世界兩大超級強權領袖。

值得注意的是，此次國賓接待將打破慣例，改在APEC會場慶州舉行，而非傳統的首爾，預計歡迎儀式等活動規模可能因場地限制而有所簡化。

美中峰會能否實現仍有許多變數，原本各界期待APEC期間舉辦的美中元首會晤，但兩國因近期貿易摩擦重燃而充滿不確定性。外交圈研判，30日仍有可能安排美中峰會，但確切時程尚未敲定。南韓外交部門也表示，無論美中峰會是否成局，兩國元首的國賓訪韓都將如期進行。

另一方面，中國外交部長王毅原訂在習近平訪韓前先行抵韓進行準備工作，但因中共二十屆四中全會等重要政治議程密集，王毅訪韓計畫面臨困難。南韓外交部長趙顯9月17日在北京韓中外長會談時曾邀請王毅在APEC前訪韓，但中方外交消息人士坦言，「王部長在APEC前來訪恐怕有困難」，可能改派副部長級官員前往。

南韓外交消息人士對此表示，目前情況下尚未確定，但也指出「如果事前準備工作都已就緒，確實沒有必要特地前來」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
580 2 9360 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／「最美MC」回鍋啦啦隊！球團宣布了
柯文哲遭詐騙！　陳佩琪爆：脫離社會太久把信用卡打在釣魚網站
翁滋蔓「單身」不認愛千億小開　否認謊報年齡
快訊／台灣海峽規模4.1地震！4縣市有感
10天連假來了「機場會擠爆」　1縣市最大贏家！家長：孩不用請
快訊／新北最大「大陳都更」圍籬倒塌　女騎士路過慘遭壓
快訊／全身血衣！台中23歲男砍鄰居　呆坐畫面曝
NONO涉性侵判2年6月　上訴二審首度開庭現身
日本溫泉設施熊襲！發現血跡、動物毛髮　1人失蹤

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

男行李藏「71萬寶可夢卡」沒申報　新加坡移民局攔截：全都收服

3架美軍直升機同時「緊急降落」日本機場！　疑機體故障

15歲少女「27年沒踏出家門」如人間蒸發　父母對外謊稱遭綁架

日本再傳熊襲！露天溫泉員工突失蹤　現場發現血跡、動物毛髮

川普親自出馬！擬赴最高法院「旁聽關稅案」　創美史上首例

大馬15歲少女遭4男「集體性侵」不雅片瘋傳！　地點包括教室

川普、習近平訪APEC「差1天」有望會面　南韓最高規格國賓待遇

雙眼間中彈！巴勒斯坦人「遺體滿是酷刑痕跡」　疑遭集體處決

泰國養老院「10具遺體」憑空消失！　疑涉恐怖屍體販賣內幕

老爸顧看A片！　2歲女兒被丟包「43°C車上」活活熱死

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

金鍾國「從不丟內褲」破洞照穿！XD　池錫辰被劉在錫爆料「在家都半裸」

威廉涉逃兵首露面認「六棒都沒當」　曝當年想不周全道歉：當做負面教材

小S金鐘復出！派翠克：她準備好了　得獎要公開祕密故事「沒得就不講」XD

館長不滿總統、行政院長出來洗風向　嗆：賴清德改當網軍好了

竹北女童溺斃！負責人「哽咽鞠躬道歉」被問事發經過：我也很想知道

男行李藏「71萬寶可夢卡」沒申報　新加坡移民局攔截：全都收服

3架美軍直升機同時「緊急降落」日本機場！　疑機體故障

15歲少女「27年沒踏出家門」如人間蒸發　父母對外謊稱遭綁架

日本再傳熊襲！露天溫泉員工突失蹤　現場發現血跡、動物毛髮

川普親自出馬！擬赴最高法院「旁聽關稅案」　創美史上首例

大馬15歲少女遭4男「集體性侵」不雅片瘋傳！　地點包括教室

川普、習近平訪APEC「差1天」有望會面　南韓最高規格國賓待遇

雙眼間中彈！巴勒斯坦人「遺體滿是酷刑痕跡」　疑遭集體處決

泰國養老院「10具遺體」憑空消失！　疑涉恐怖屍體販賣內幕

老爸顧看A片！　2歲女兒被丟包「43°C車上」活活熱死

T-ara又有人要結婚了！王恩晶曬喜訊「老公是大8歲導演」

颱風走了！廣西百色村莊仍「洪水圍村」十餘天　村民乘橡皮艇出入

波賽樂讚挑戰賽太瘋狂：以為要回家了...魔神樂神預言讓他嚇傻

多校傳出「Bilibili整晚連不上」　學生喊扯：其他都好好的

熬到3點才睡！48歲男腦中風右側癱　「電擊腦袋」1個月後能走了

快訊／東勢轎車擦撞民宅路緣翻覆　駕駛多處擦挫傷送醫

男行李藏「71萬寶可夢卡」沒申報　新加坡移民局攔截：全都收服

台南勞工領袖大學菁英班10／27開課　卓越校友遴選同步啟動

他赴陸賣蚵仔煎26年！走遍3百多座城市　兩岸社團交流節賣台小吃

直擊／潘迎紫大秀二頭肌：很大塊喔！　上健身房被小鮮肉搭訕「事情大條」

【想躲太陽？】女騎士貪涼違停 下秒被公車慢慢「放倒」

國際熱門新聞

26歲女模詐騙業績未達標　遭活摘器官

正妹逼店員賣春接400客　移送照驚豔日台網友

柬詐騙台灣9公司被制裁　全在大安區

柬埔寨4000億「詐騙首腦」曝光！　曾來台灣超過10次

柬詐騙集團首腦　出入台灣至少10次

柬埔寨園區「多間公司深夜突解散」！

台人也被捕！柬埔寨掃盪詐騙逮3455人

強逼賣淫身體破爛　她站壁遭店長GPS監控

印尼總統請託川普「沒關麥克風」　私密內容曝

日本政局恐變天　首相驚見黑馬

擅自拔房間插頭充手機 女慘噴6千多元

野兔闖日農場啃藍莓！農民很感謝

即／YouTube全球大當機　35萬用戶受衝擊

快訊／印尼發生規模6.7地震

更多熱門

相關新聞

洛杉磯郡緊急狀態！　原因曝光

洛杉磯郡緊急狀態！　原因曝光

美國加州洛杉磯郡15日宣布進入緊急狀態，回應聯邦政府近期針對移民展開的大規模掃蕩行動。洛杉磯郡有大量無證移民，是全美最多元化地區之一，這也是當局面對總統川普強硬政策所祭出的最新反制措施。

中國博士生下藥性侵多女　最重無期徒刑

中國博士生下藥性侵多女　最重無期徒刑

怕抗中沒電　美基地部署「微型核反應爐」

怕抗中沒電　美基地部署「微型核反應爐」

懸缺9個月 韓前總統盧泰愚之子盧載憲將赴任駐華大使

懸缺9個月 韓前總統盧泰愚之子盧載憲將赴任駐華大使

單打獨鬥的美國 vs.善用戰略空間的中國　貿易戰勝負是否悄悄逆轉

單打獨鬥的美國 vs.善用戰略空間的中國　貿易戰勝負是否悄悄逆轉

關鍵字：

外交韓國美中習近平川普北美要聞大陸要聞日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

26歲女模詐騙業績未達標　遭活摘器官

普發1萬首批適用出爐　財長：11月上旬直接入帳最快領到

快訊／命理師卜陽過世！妻慟證實：睡夢中無病痛離開

76％台灣人用隨行杯「全球最高」

風神成颱關鍵轉折　路徑南修可能衝登陸

北市超正女警「報到當天爆紅」！IG找到了

玉女歌手變「外銀最美CEO」　掌管全球12兆資產

短劇《折腰》浴池「女幫男用手排毒」尺度太大！

通緝犯北車性侵外籍女！2人竟是朋友　警證實

不拿北市府的錢！北士科T17、T18移轉　新壽：輝達付補償金

北車性侵案大逆轉！　網紅「打臉青鳥」罵錯人

「台大五姬」翁滋蔓結婚卡關爆內幕！

傳播妹遭「滴管餵毒」性侵亡　變態淫男狂拍私密片

剛度完蜜月…土耳其等轉機「古娃娃直接被送醫」！

更多

最夯影音

更多
現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫
台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面