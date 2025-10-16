川普、習近平訪APEC「差1天」有望會面　南韓最高規格國賓待遇

▲川普與習近平有望在南韓舉行川習會。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國總統川普與中國國家主席習近平，確定將在10月底慶州APEC亞太經濟合作會議期間，以「國賓」最高規格接連訪韓，目前南韓正在與兩國進行最後磋商研議。外交界透露，29日預計舉行韓美峰會，韓中峰會也將緊接著在30日登場，形成國際兩大強權領袖連日造訪的罕見外交盛況。

根據《韓聯社》報導，多名外交消息人士16日證實，南韓政府正與美中雙方進行最後協調，力促兩國元首皆以國賓身分訪韓。國賓訪問在外交禮遇中屬最高層級，將安排盛大歡迎儀式及國宴，展現東道主的最高敬意。

南韓總統室16日證實，川普將位在29日至30日訪韓，進行兩天一夜的出訪行程，韓美當局目前協商在29日舉辦高峰會及國賓晚宴。對於外界傳聞，川普有可能在訪韓期間與北韓領導人金正恩會面，韓方則表示，目前沒有任何已確定的相關行程。

習近平的訪韓時程相對彈性，消息指出最可能的安排是30日抵達慶州，進行韓中峰會並參與國賓晚宴，讓南韓在短短2天內以最高禮遇接待世界兩大超級強權領袖。

值得注意的是，此次國賓接待將打破慣例，改在APEC會場慶州舉行，而非傳統的首爾，預計歡迎儀式等活動規模可能因場地限制而有所簡化。

美中峰會能否實現仍有許多變數，原本各界期待APEC期間舉辦的美中元首會晤，但兩國因近期貿易摩擦重燃而充滿不確定性。外交圈研判，30日仍有可能安排美中峰會，但確切時程尚未敲定。南韓外交部門也表示，無論美中峰會是否成局，兩國元首的國賓訪韓都將如期進行。

另一方面，中國外交部長王毅原訂在習近平訪韓前先行抵韓進行準備工作，但因中共二十屆四中全會等重要政治議程密集，王毅訪韓計畫面臨困難。南韓外交部長趙顯9月17日在北京韓中外長會談時曾邀請王毅在APEC前訪韓，但中方外交消息人士坦言，「王部長在APEC前來訪恐怕有困難」，可能改派副部長級官員前往。

南韓外交消息人士對此表示，目前情況下尚未確定，但也指出「如果事前準備工作都已就緒，確實沒有必要特地前來」。