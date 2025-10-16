　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

清華自研「玉衡」晶片登《自然》　全球首款亞埃米級光譜成像技術問世

▲「玉衡」光譜成像晶片示意圖。（圖／翻攝科技日報）

▲「玉衡」光譜成像晶片示意圖。（圖／翻攝科技日報）

記者魏有德／綜合報導

大陸科研團隊在自研光電晶片領域再創里程碑，清華大學電子工程系方璐教授團隊近日宣布，成功研製出全球首款亞埃米級快照光譜成像晶片「玉衡」，在高精度光譜成像與智能光子技術上實現重大突破。相關成果已發表於國際頂級期刊《自然》，象徵中國在智能光子晶片自主研發領域達到世界領先水準。

研究顯示，「玉衡」晶片體積僅約2×2×0.5公分，卻能在400至1000奈米的寬光譜範圍內，實現亞埃米級光譜分辨率與千萬像素級空間解析度。該晶片採用一次快照即可同步獲取全光譜與全空間資訊的設計，讓光譜成像能力提升兩個數量級，成功突破「分辨率與成像通量無法兼得」的技術瓶頸。

科研團隊以智能光子學為理論核心，提出全新「可重構計算光學架構」，將傳統物理分光過程轉化為光子調制與計算重建。透過鋰酸鋰材料的電光重構特性與隨機干涉掩膜設計，團隊實現高維光譜調制與高通量解調的協同運算，成功打造出具有革命性意義的「玉衡」晶片。

研究團隊領銜人方璐教授指出，「玉衡」不僅大幅提升光譜成像精度與效率，還具備高集成度與微型化特性，可廣泛應用於機器智能、遙感監測、天文觀測等前沿領域，「以天文觀測為例，玉衡的快照式成像每秒可獲取近萬顆恆星的完整光譜，有望將銀河系千億顆恆星的光譜巡天週期從數千年縮短至十年以內。」

方璐強調，隨著「玉衡」微型化量產與衛星搭載應用推進，中國有望在數年內繪製出人類首份全域宇宙光譜圖景，成為推動天文觀測與智能光電科技革命的重要力量。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
580 2 9360 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
新壽今北士科動土典禮　北市：若實質開工將勒令停工
快訊／1人闖鐵軌「遭太魯閣號輾過」！肢體扭曲爆頭慘死
飾金飆每錢16170元天價　老夫妻賣3公斤搬走千萬現鈔
短劇《折腰》「女幫男手排毒」尺度太大！　上線24小時慘遭下架
全球股市震盪加劇　外銀：4大理由延續漲勢
為了20歲正妹大混戰！　26歲男被狂捅17刀慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

懸缺9個月　韓前總統盧泰愚之子盧載憲將赴任駐華大使

NBA中國賽只上場10分鐘　籃網宣布裁掉曾凡博

告別鉛污染！陸研發「錫基鈣鈦礦」太陽能電池　光電轉換率17.7%

緬北魏家「政軍商」犯罪模式曝　金主加盟需「殺人祭天」立投名狀

清華自研「玉衡」晶片登《自然》　全球首款亞埃米級光譜成像技術問世

諾貝爾獎槓龜　陸媒評：沒拿洋獎項不是定義中國發展水平指標

始祖鳥蔡國強煙火秀調查出爐　多名官員遭免職徹查

陸女吃香腸吃到「3顆牙齒」！　網嚇瘋：該不會是活摘器官

緬北電詐園區花百萬買「中國員工」　他坦言：中國人是最大資源

被譽為半導體設備黑馬　新凱來子公司展出「陸產EDA軟體」

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

金鍾國「從不丟內褲」破洞照穿！XD　池錫辰被劉在錫爆料「在家都半裸」

威廉涉逃兵首露面認「六棒都沒當」　曝當年想不周全道歉：當做負面教材

小S金鐘復出！派翠克：她準備好了　得獎要公開祕密故事「沒得就不講」XD

館長不滿總統、行政院長出來洗風向　嗆：賴清德改當網軍好了

竹北女童溺斃！負責人「哽咽鞠躬道歉」被問事發經過：我也很想知道

懸缺9個月　韓前總統盧泰愚之子盧載憲將赴任駐華大使

NBA中國賽只上場10分鐘　籃網宣布裁掉曾凡博

告別鉛污染！陸研發「錫基鈣鈦礦」太陽能電池　光電轉換率17.7%

緬北魏家「政軍商」犯罪模式曝　金主加盟需「殺人祭天」立投名狀

清華自研「玉衡」晶片登《自然》　全球首款亞埃米級光譜成像技術問世

諾貝爾獎槓龜　陸媒評：沒拿洋獎項不是定義中國發展水平指標

始祖鳥蔡國強煙火秀調查出爐　多名官員遭免職徹查

陸女吃香腸吃到「3顆牙齒」！　網嚇瘋：該不會是活摘器官

緬北電詐園區花百萬買「中國員工」　他坦言：中國人是最大資源

被譽為半導體設備黑馬　新凱來子公司展出「陸產EDA軟體」

台人也被捕！柬埔寨掃盪詐騙逮3455人　75名幹部涉殺人等重罪

3高選債穩收息　財金博士專攻直投債鎖利5%

新壽今辦北士科動土典禮　北市曝「未申請」：若實質開工將勒令停工

效率前緣選股法！　財金博士圖解避開「傻子股票」

保留江戶時代老倉庫原汁原味！鳥取隱世咖啡廳穿越百年前舊時光

翰林茶館悄賣隱藏版「翻轉珍奶」　網驚呼：會飽到吐

鐵警「蓋6天」火燒屁股才秀肌肉　北車街友淪替死鬼「狂被關懷」

黃國昌妻戶籍掛李麗娟名下房產？　綠委：迴力鏢打身上

公司欠薪司機罷駛！苗栗12條客運無預警停駛惹民怨　協調結果曝

288萬！TOYOTA「霸王級越野休旅」抵台　限量100輛超過2500人瘋搶

林予晞曾是空服員　嘆「不敢請假」是體制問題

大陸熱門新聞

始祖鳥蔡國強煙火秀調查出爐　多名官員遭免職徹查

陸放寬「一次有效台胞證」條件　

生意太差！滷味店老闆竟加罌粟吸客

回收熱！男子變現2kg金條「淨賺百萬」

美拋晶片「五五分」　國台辦：台灣慌慌張張、連滾帶爬

陸女吃香腸吃出3顆牙！網嚇：活摘器官嗎

「首來族」辦台胞證追星不觀光　國台辦樂見雙向奔赴

陸飛行汽車「陸地航母」喜提海外最大訂單 中東客戶先訂600台

最好用？緬北電詐花百萬買「中國員工」

誤傳設計「台版迪士尼」　豪門國際再發8點聲明

陸海關查扣6萬張問題地圖：誤國家統一

蘋果執行長庫克也「收到LABUBU」了

緬北魏家「政軍商」犯罪模式曝 金主加盟需「殺人祭天」立投名狀

被譽為半導體設備黑馬　新凱來子公司展出「陸產EDA軟體」

更多熱門

相關新聞

搶「小台積電」4萬元有找！0052分割1拆7　11／26重新上市

搶「小台積電」4萬元有找！0052分割1拆7　11／26重新上市

有「小台積」之稱的富邦科技ETF（0052）將進行「1拆7」分割作業，證交所表示，0052已於9月25日受益人大會通過該基金進行分割，富邦投信並於10月9日申請辦理分割作業，新受益憑證11月26日為上市買賣日。

若美對中出1狠招　台灣恐遭封鎖

若美對中出1狠招　台灣恐遭封鎖

為iPhone Air開路！ 陸三大電信商eSIM獲批許可上市

為iPhone Air開路！ 陸三大電信商eSIM獲批許可上市

不是OpenAI！博通澄清百億美元神秘客戶傳聞

不是OpenAI！博通澄清百億美元神秘客戶傳聞

灣芯展登場　中國揭示晶片製程突破

灣芯展登場　中國揭示晶片製程突破

關鍵字：

科技光譜成像智能光子清華大學芯片晶片

讀者迴響

熱門新聞

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

北市超正女警「報到當天爆紅」！IG找到了

76％台灣人用隨行杯「全球最高」

快訊／命理師卜陽過世！妻慟證實：睡夢中無病痛離開

通緝犯北車性侵外籍女！2人竟是朋友　警證實

玉女歌手變「外銀最美CEO」　掌管全球12兆資產

北車性侵案大逆轉！　網紅「打臉青鳥」罵錯人

風神成颱關鍵轉折　路徑南修可能衝登陸

傳播妹遭「滴管餵毒」性侵亡　變態淫男狂拍私密片

普發1萬首批適用出爐　財長：11月上旬直接入帳最快領到

「台大五姬」翁滋蔓結婚卡關爆內幕！

26歲女模詐騙業績未達標　遭活摘器官

普發1萬可望11月入帳！賴清德籲朝野團結

即／應曉薇復出涉恐嚇證人　明天加開羈押庭

快訊／追討過世空服員請假證明　長榮道歉：同仁對業務不熟悉

更多

最夯影音

更多
現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫
台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面