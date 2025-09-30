光復鄉免繳9、10月水費！台水暖心挺災民：讓大家安心清理家園

▲台水宣布光復鄉本期水費免收，全力推動復水。（圖／台水公司，下同）

記者閔文昱／綜合報導

花蓮光復鄉近日受馬太鞍溪堰塞湖溢流重創，洪水挾帶大量泥砂與石塊沖毀馬太鞍溪橋及附掛管線，並淹沒光復淨水場，導致當地大範圍停水。台灣自來水公司（台水）宣布，除全力推動搶修與復水外，為減輕居民負擔，光復鄉所有用戶9月至10月水費將全額免收，讓民眾能安心清理家園、重建生活。

台水指出，災害發生後立即啟動緊急應變機制，在光復糖廠設立前進指揮所，結合國軍、地方政府與相關單位全力搶修。經國軍協助清淤、水利署九河分署支援抽水機及台水同仁持續搶修後，光復淨水場已於9月24日晚間恢復部分出水，目前供水量達每日6,000立方公尺，較災前提升約150%。不過，因居民清理家園及志工進駐導致用水需求激增，加上部分管線仍受損漏水，當地仍出現水壓偏低及供水不足情形。

為減輕不便，台水已將供水站由13處擴增至23處，水車也由13部增加至28部，自9月29日起啟動24小時巡迴送水，特別利用夜間交通順暢時段加強補水。同時完成大農淨水場管線改接、啟用太巴塱觀測井，並協調台糖水井與大馬配水池新水源開發，預計總出水量可逐步提升至每日8,534立方公尺，有效紓緩地區需求。

截至9月29日，台水已檢出60件漏水案件，透過修復每日可減少約900立方公尺損失。台水提醒，民眾若發現表箱或路面漏水情況，可立即撥打1910客服專線，或透過鳳林營運所、光復鄉民代Line群組通報，將即派員處理。

台水表示，感謝中央與地方政府、國軍、消防、海巡及各界志工在災後的即時支援，也感謝光復鄉居民的體諒與配合。公司承諾持續強化設施檢修與供水效率，並將與鄉親攜手共度難關，守護民生用水安全。

台水強調，未來將持續檢討災害應變機制與水源調度，確保類似事件能迅速復原，落實企業社會責任，陪伴災區居民重建家園、恢復生活。