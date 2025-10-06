傅崐萁主張下水道「完全重做」　賴清德提1政院高官有親自下去看

▲總統賴清德5日到花蓮光復鄉勘災，與國民黨立委傅崐萁對談。（圖／翻攝自Facebook／傅崐萁）



記者陶本和／台北報導

花蓮縣光復鄉因馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，釀成嚴重洪災。總統賴清德昨天（5）視察中央前進協調所時，國民黨立委傅崐萁向總統主張，光復鄉下水道「完全要重做」，否則水排不出去；賴清德則回應，這個會來研究，根據政院顧問、副總協調官李孟諺，有親自下去（下水道），3米高的下水道是好的。

傅崐萁在昨日的會議中，向賴清德提及，在三年前政委陳金德有跟他協商，當時看過後就覺得問題非常嚴重。傅崐萁主張，污水、雨水下水道幾乎要重做「完全重做」，不然水排不出去，光復鄉要有一個完整的重置計劃。

對此，賴清德則回應，傅崐萁所提的光復鄉下水道要重新興建的事情，到底是否需要，後續要來研究。不過，他也提到，李孟諺副總協調官有親自下去（下水道）看過，3米高的下水道是好的。

不過，賴清德也要求，針對光復鄉的雨水下水道，必須做系統性的調查，了解哪些地區要清淤，哪些是要重新興建。他特別強調，這些都攸關人民的生命財產與安全，不可以有任何一點馬虎。

另外，傅崐萁也提及，馬太鞍溪堰塞湖溢流致災，主要是堤防未能發揮功用、潰堤所致。因此，賴清德在視察馬太鞍溪堤防時，便特別關心溢流狀況，現場水利署官員表示，開口堤在台灣主要河川種相當常見，此次致災主要是因多點溢流，與開口堤並無直接關聯。

水利署強調，花蓮災情主要是因為多點溢流，導致堤防被破壞。現行目標在明年汛期前，至少清三百點，甚至會努力衝到五百點，儘快恢復到100年防洪頻率標準。

水利署指出，以鳳林擁有一座超級堤防，馬太鞍溪堰塞湖未來也將比照鳳林，建置一座超級堤防，時程規劃明年先進行既有堤防修復、後年再開始建構大堤防。