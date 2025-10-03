花蓮重建政院追加200億預算　卓榮泰：效率最快、與國賠不衝突

記者陳家祥／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮，造成死傷慘重。針對災民期盼的補償部分，行政院長卓榮泰昨在院會中宣布，將提出丹娜絲風災特別條例修正案，然後再追加特別預算200億元。面對國民黨團總召傅崐萁喊話要國賠，卓榮泰說，國賠有國賠的程序，災區的補助與搶救有急迫性，兩者不衝突，提出追加預算可在最短時間內執行，效率最快。

▲行政院長卓榮泰南下花蓮勘災。（圖／記者湯興漢攝）



卓榮泰說，要說明兩件事情，第一，國賠有國賠的法定程序跟條件，那對災區的整個搶救跟補助，有它急迫性的需要，所以這兩個並不相衝突。

卓榮泰強調，透過原來的「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」跟特別預算，都能夠把整個花蓮納入災區，而且再經過仔細盤點，如果提出一個以200億規模為基礎的追加預算，應該能夠在短時間內，馬上執行所有對花蓮地區這次堰塞湖造成傷害的復原，也不會排擠到原來丹娜絲所造成雲嘉南地區（災害）任何的補償，這個是效率上最快、時間上最短（的方式），而且會核實的來計算。

第二，卓榮泰說，可能有些國人認為現在行政院在普發現金這個時間上，可以發而不發，其實這有所誤會。行政院在提出整個強化韌性的特別條例之後，今天才要到立法院來進行強化韌性特別預算的編製經過報告，只有這個特別預算通過了以後，國家才能進行普發現金，以及其他支持產業、安定就業、照顧民生弱勢，以及國防韌性所有的事項。

卓榮泰說，很希望今天報告之後，立法院能夠儘速的通過這樣的特別預算，那麼大家所期待的，以及國家要做的各項政策，就能夠如序的順利推動，謝謝。