政治 政治焦點 國會直播 專題報導

花蓮重建政院追加200億預算　卓榮泰：效率最快、與國賠不衝突

記者陳家祥／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮，造成死傷慘重。針對災民期盼的補償部分，行政院長卓榮泰昨在院會中宣布，將提出丹娜絲風災特別條例修正案，然後再追加特別預算200億元。面對國民黨團總召傅崐萁喊話要國賠，卓榮泰說，國賠有國賠的程序，災區的補助與搶救有急迫性，兩者不衝突，提出追加預算可在最短時間內執行，效率最快。

▲▼行政院長卓榮泰28日再度南下花蓮勘災，在立委傅崑萁、縣長徐榛蔚及多名原民立委的陪同下視察災情最為嚴重的光復國中周邊地區。（圖／記者湯興漢攝）

▲行政院長卓榮泰南下花蓮勘災。（圖／記者湯興漢攝）

卓榮泰說，要說明兩件事情，第一，國賠有國賠的法定程序跟條件，那對災區的整個搶救跟補助，有它急迫性的需要，所以這兩個並不相衝突。

卓榮泰強調，透過原來的「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」跟特別預算，都能夠把整個花蓮納入災區，而且再經過仔細盤點，如果提出一個以200億規模為基礎的追加預算，應該能夠在短時間內，馬上執行所有對花蓮地區這次堰塞湖造成傷害的復原，也不會排擠到原來丹娜絲所造成雲嘉南地區（災害）任何的補償，這個是效率上最快、時間上最短（的方式），而且會核實的來計算。

第二，卓榮泰說，可能有些國人認為現在行政院在普發現金這個時間上，可以發而不發，其實這有所誤會。行政院在提出整個強化韌性的特別條例之後，今天才要到立法院來進行強化韌性特別預算的編製經過報告，只有這個特別預算通過了以後，國家才能進行普發現金，以及其他支持產業、安定就業、照顧民生弱勢，以及國防韌性所有的事項。

卓榮泰說，很希望今天報告之後，立法院能夠儘速的通過這樣的特別預算，那麼大家所期待的，以及國家要做的各項政策，就能夠如序的順利推動，謝謝。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

花蓮光復鄉颱風水災樺加沙堰塞湖

