奶系列「超爆紅3款手搖飲」　一票人點名50嵐吵翻：真的難喝

Threads上有三款飲品爆紅，其中麵茶拿鐵評價兩極化。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

手搖飲市場競爭激烈，創意新品成了吸客武器。不過一名直呼，近期爆紅的3款手搖飲，包括50嵐麵茶拿鐵、天仁抹茶脆珠冰沙、老賴烤糖奶蓋，好奇「哪一款最過譽？」文章網友炸鍋討論，「身為50嵐愛好者...喝不懂麵茶」、「1、3都嘗試了，還是點平常會喝的就好」、「2！一開始很好喝，退冰之後有點噁」。

一名網友在Threads發現，最近3款手搖飲料在社群平台刷版，分別是50嵐的麵茶拿鐵、天仁茗茶的極上抹茶脆珠冰沙，以及老賴茶棧的烤糖奶蓋。

看著這股「飲料風潮」席捲，令原PO不禁好奇「大家覺得哪個是最過譽的飲品？」

文章曝光後，底下網友分享試喝心得，「2...超級無敵不好喝」、「1、3都嘗試了，事實證明到飲料店還是點平常會喝的就好」、「2！一開始很好喝，退冰之後有點噁」、「身為50嵐愛好者...喝不懂麵茶」、「3！一個禮拜喝了3天」、「3好喝！奶蓋很厚烤糖很香，紅茶的話平常喝微糖的人可以點1分糖比較適合」、「3不出來好喝在哪裡，沒下次了」。

而留言串中，麵茶拿鐵的評價則是兩極化，「年輕一代大概都已經不懂麵茶的魅力在哪了」、「老兵靈魂的我...超愛麵茶」、「麵茶冰淇淋紅茶無糖少冰好喝，我老公也喜歡」；「絕對是1，加一匙麵茶等於加了25元，我乾脆去買一包麵茶100元，加到開心」、「1真的過譽」、「麵茶難喝到靠X，沒泡開+一堆碎塊還要70元」、「麵茶超難喝，麵茶是麵茶、紅茶拿鐵是紅茶拿鐵，兩個東西根本是分開的，一點都不和諧」。