生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

店門口「手搖飲1畫面」驚呆他　破萬人點頭：一天沒喝不對勁

▲▼手搖飲料，綠茶，楊桃汁，冰塊，手搖杯。（圖／記者許力方攝）

▲原PO逛居家用品店，發現門口推車擺放滿滿的手搖飲料。（示意圖／記者許力方攝）

網搜小組／劉維榛報導

台人一年喝掉10.7億杯手搖飲！一名網友笑曝，在店家門口看到「手搖飲推車」，直呼「台灣人血管裡流的是手搖嗎？」。貼文掀起討論，「一天不喝會不對勁」、「血管裡都是珍珠」、我跟男友一天可喝到6杯手搖飲」。事實上，一名年輕人一個月狂喝60杯烏龍茶，竟導致急性腎盂腎炎，甚至差點喪命。

一名網友在Threads表示，最近去逛百貨公司時，發現居家用品店的門口有放一輛小推車，上面放著各式手搖飲料，讓他不禁笑問「台灣人血管裡流的是手搖嗎？」

更爆笑的是，原PO逛完店家走出來，還一時找不到自己的飲料杯，「害我找了大概10分鐘！」

文章引發討論，一票網友坦言，真的把手搖飲當水喝了，「早餐配青茶，午餐配金萱，晚餐再配一罐無糖綠」、「今天到華泰名店城也都是人手一杯」、「手搖飲是我的血液，我跟男友兩個人一天可以喝到6杯手搖飲」、「出國後回台灣，第一件事就是找手搖」、「一天沒喝手搖飲，渾身不對勁」、「我血管裡面都是珍珠」、「一天一杯手搖飲」。

不過也有網友語重心長勸戒，「台灣真的是手搖王國，但自從得知同學的學長喝手搖喝到洗腎，更督促自己要喝水」、「所以洗腎第一名」。對此，原PO也藉此呼籲，「沒事還是要多喝水！」

台灣確實擁有「手搖飲王國」的稱號，統計全台一年可喝掉10.7億杯之多，但小心喝出毛病！大甲李綜合醫院泌尿科主治醫師黃品叡表示，一名23歲林姓男子每天靠喝半糖烏龍茶補充水分，平常幾乎不喝水，因工作常憋尿，導致腎臟結石出現血尿，之後因為不斷發燒就醫診斷出急性腎盂腎炎，引發敗血症，還住進加護病房。

該名患者透露，因為工作場所很熱，上班前先買2杯半糖烏龍茶，口渴就喝，幾乎不喝水，每個月60杯喝好喝滿。中午用餐時間很忙，喝飲料後有尿意，憋到工作告一段落，才有時間上廁所。

對此，患者坦言，「沒想到因不喝開水而生病，還一度命危害死自己。」他以自身的經歷告訴其他人，平時一定要多喝開水補充水分，少喝有糖飲料，也不要憋尿，避免身體造成傷害。

10/12 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

關鍵字：

手搖飲喪命店家推車當水喝飲料

