生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

50嵐「超方便1門市」收掉了　大票人回宜蘭崩潰：回去前一定買一杯

▲▼ 市府店50嵐歇業。（圖／記者黃君瀚攝）

▲市府店50嵐已歇業。（圖／記者黃君瀚攝）

網搜小組／劉維榛報導

品質穩定的「50嵐」坐穩手搖飲料龍頭寶座，然而宜蘭、花蓮至今沒有半間分店，因此許多民眾從台北搭客運返鄉時，會在市府站買一杯暢飲，未料有網友崩潰直呼，「市府店結束營業」，目前招牌早被拆光。文章一出，網友們哀號「宜蘭人的災難」、「什麼！信義區唯一指定的飲料」、「拜託來宜蘭開好嗎」。

一名網友在Threads難過表示，50嵐市府店已結束營業，他拍下拉下鐵門的畫面，但《ETtoday新聞雲》記者路過時，店面招牌早已拆光。據了解，50嵐是因為租約到期而歇業。

消息曝光後，一票上班族超級錯愕，「回宜蘭我都一定要來這間買欸」、「悲報...之前在這上班都要一杯50嵐，店員還會記住我的喜好」、「難怪今天上班看到都沒開」、「這間超方便的欸，還我50嵐」、「什麼！信義區唯一指定的飲料」、「哭...那家超方便耶」。

尤其宜蘭沒有半間50嵐，讓許多返鄉族群大受打擊，「宜蘭人+1，真的很常買這間50嵐」、「什麼！我搭客運前都要來買的」、「宜蘭人的災難」、「WTF，回宜蘭都會去帶一杯回家喝的」、「拜託來宜蘭開好嗎」。

除了50嵐歇業，也有網友發現市政府站3、4號出口附近的店面幾乎都拉下鐵門，連鎖甜甜圈店「Mister Donut」疑似也因租約到期收攤；7-11市運門市、Semeur聖娜市站門市則同步公告進行改裝，預計10月17日恢復營業；「嘟迪3C手機門市」要等到10月27日才恢復營業。

10/01 全台詐欺最新數據

50嵐「超方便1門市」收掉了　大票人回宜蘭崩潰：回去前一定買一杯

