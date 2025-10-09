「別再點麵茶拿鐵了！」50嵐員工崩潰曝原因　其他店員：笑不出來

▲店員崩潰直呼，別再點麵茶拿鐵了。（示意圖／記者彭懷玉攝）



網搜小組／劉維榛報導

50嵐古早味新品「麵茶紅茶拿鐵」超夯，北區更是全面開賣，不過一名店員坦言，「別再給我點麵茶了！我快發瘋了！」文章一出，釣出其他店員回應，「別在我最忙的時候點麵茶，我真的笑不出來」，其他網友直呼，店員很不友善的說賣完了？有可能是不想賣嗎？」

一名網友在Threads表示，他是50嵐的員工，最近麵茶系列飲品爆紅，讓他崩潰直呼「別再給我點麵茶了，我快發瘋了，一天都可以用好幾包錫蘭紅茶跟好幾罐牛奶了，我還寧願泡烏龍拿鐵！」

底下網友熱議，「今天去買，店員很不友善的說賣完了？有可能是不想賣嗎」、「今天去點結果賣完了」、「難怪昨天去門市點了一杯麵茶冰淇淋紅茶拿鐵，店員感覺很無奈」、「真的不要再買麵茶紅茶拿鐵了，應該要買麵茶冰淇淋紅茶拿鐵」、「加冰淇淋完全不一樣，超好喝」。

還有店員也崩潰直呼，「別在我最忙的時候點麵茶，我真的笑不出來」、「真的...昨天忙都忙死，一堆人點麵茶」對此，原PO解釋，因為麵茶粉要用秤的，「不太可能賣完，除非他們店的麵茶粉叫很少！」

說到手搖飲新品，「CoCo」10月9日起再開賣全新「雙倍濃芋奶綠」，即起至10月31日前都可於線上平台可享2大杯100元，門市則推2大杯120元。

另為歡慶今年生日，UNOCHA烏弄原茶全門市將於10月11日上午11時至下午7時祭出「台灣原茶系列任選買1送1」，優惠品項包括「手採阿里山金萱」、「名間鄉冬片仔」、「金萱烏龍」、「碧螺春・綠」、「茶十八號・紅玉」、「著涎金萱紅」，限大杯，每人限購2杯，並以價低者為優惠品項，飲品開放調整甜度冰量，可加價加料。