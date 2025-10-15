　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／「風神」將成颱！中央協調所緊急升級　9大面向全力防災

▲▼中央前進協調所將轉型為「緊急應變協調所」。（圖／光復鄉災後復原專案中央前進協調所提供）

▲中央前進協調所將轉型為「緊急應變協調所」。（圖／光復鄉災後復原專案中央前進協調所提供，下同）

記者郭玗潔／花蓮報導

為因應即將生成的颱風「風神」， 協調所今天下午2時召開「風神颱風緊急應變作為協調會」，決議中央前進協調所轉型為「緊急應變協調所」，並編成9大組，分別負責堰塞湖監測及天氣情資組、疏散撤離、安置收容、支援調度國軍兵力、機械車輛撤離、交通管制、搜索救援、後勤供應，督導管制，協助各鄉鎮公所做好災害應變相關工作，全面保障民眾生命安全。

中央災害應變中心前進協調所說明光復鄉災後復原最新進度。今日共動員中央及各地方消防單位、替代役及海巡署執行搜索救援任務，共計動員197人、39部車輛、13臺無人機、3艘船艇、3搜救犬持續救援，截至15日中午12時，統計死亡人數19人、失聯人數5人、救出人數717人、受傷157人。

有關堰塞湖監控情況，總協調官行政院季連成政務委員表示，目前堰塞湖仍維持紅色警戒，依據水位探測器顯示及今日上午6時的無人機觀測，堰塞湖蓄水量仍為155萬噸，並以平均每日水流量50至100萬噸平緩流向馬太鞍溪，對目前構築的堤防及疏浚後河道不構成立即危險。整體來說，維持正常穩定，中央仍會密切監控。

▲▼中央前進協調所將轉型為「緊急應變協調所」。（圖／光復鄉災後復原專案中央前進協調所提供）

因應未來可能形成的「風神」颱風，季連成指出，今天下午2時於協調所召開「風神颱風緊急應變作為協調會」，與會單位及人員，包括中央前進協調所、花蓮縣政府，以及光復鄉、鳳林鎮、萬榮鄉等鄉鎮長及14位村里長。中央前進協調所將轉型為「中央緊急應變協調所」，以因應可能生成的颱風及降雨；中央協調所將主動全力協助各鄉鎮公所，做好災害應變相關工作。

季連成說明，「中央緊急應變協調所」編組如下：一是「堰塞湖監測及天氣情資組」；二是「疏散撤離組」負責災區保全戶的疏散撤離工作；三是「安置收容組」針對弱勢族群、長期照顧機構、獨居長者及洗腎患者的安置收容；四是「支援調度組」以國軍兵力為主，支援各鄉鎮實施撤離作業；五是「機械車輛撤離組」統籌災區機具撤離，包含執行河川疏浚、堤防鞏固、交通疏運、淤土及側溝清理所動用的重型機具。

季連成緊接指出，六是「交通管制組」將於颱風影響區前24 小時（W24）進行封閉便道、台鐵分流，讓遊客、志工不再進入災區；七是「搜索救援組」由內政部消防署、國軍組成，派出內政部空中勤務總隊、海軍陸戰隊AAV-7兩棲突擊車於當地待命；八是「後勤供應組」負責收容、安置、疏散、撤離的物資支援，目前正在徴調睡袋等裝備；九是「督導管制組」由警消、各村中央觀察官及各村村長編組進行巡訪考核，以確保撤離疏散能落實執行。

▲▼中央前進協調所將轉型為「緊急應變協調所」。（圖／光復鄉災後復原專案中央前進協調所提供）

季連成表示，災後復原工作截至今日已大致完成。30公里側溝將於今日全數完成清理；佛祖街後續由國軍持續進行打通工作；鳳林鎮部分，山興里及大榮里會於今日完成土堆清運，長橋里預計於明、後兩日完成；為便利民眾申請，災後慰助一站式服務會由行政院東部聯合服務中心，持續在中華電信光復服務中心提供相關服務。他也特別呼籲，目前許多居民正進行居家裝潢，家中廢棄物將回歸正常管道清運，不再由中央派機具清運，請民眾協助配合。

