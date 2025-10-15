　
翻轉布丁糖分爆表！熱量只多13大卡　醫驚：碳水量＝1/2碗白飯

▲▼統一翻轉布丁將在10月13日開賣。（圖／業者提供）

▲統一翻轉布丁10月13日開賣。（圖／業者提供）

記者許宥孺／高雄報導

7-ELEVEN開賣「統一翻轉布丁」造成轟動，民眾出現搶購潮，都想一嚐超厚焦糖的滋味。消化內科醫師蕭偉成也收到友人送的「丁布」，開心歸開心，但他也揭露翻轉布丁隱藏的陷阱，雖然只比正常統一布丁多了13大卡，但碳水量卻從1/4碗飯增為1/2碗飯量，提醒糖尿患者或正在控糖的民眾要小心食用。

「統一翻轉布丁」將經典的統一布丁翻轉，變成上層焦糖風味凍，下層布丁風味醬，自10月13日起於全台7-ELEVEN 門市獨家限量販售，規格為小布丁，每個售價18元，數量有限售完為止。許多網友都想手刀買來嚐鮮，還取名暱稱為「丁布」。

▲▼阮綜合醫院消化內科預防醫學暨健康管理中心主任蕭偉成。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲阮綜合醫院消化內科預防醫學暨健康管理中心主任蕭偉成。（資料圖／記者許宥孺翻攝）

阮綜合醫院消化內科醫師蕭偉成分享，昨日門診尾聲時，好友送來最近很火紅的「翻轉布丁」，讓大家開心不已，不過這翻轉布丁，下層是布丁風味醬，上層是超厚焦糖凍，熱量約123大卡、糖分27.9克；而經典布丁熱量約110大卡、糖分約16克。

蕭偉成指出，雖然兩款布丁熱量差不多，但是碳水的量則從1／4碗的飯量增為1／2碗飯量，所以有在控糖或者是糖尿病患者就要小心食用。建議可以搭配鮮奶或抹茶一起服用，可延緩糖分上升速度。

10/14 全台詐欺最新數據

【玩命光頭】沒頭髮的開車都不簡單XD

翻轉布丁

