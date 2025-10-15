柏油山爭議！陳其邁轟柯志恩烏龍爆料　他酸：高雄市長不保護高雄環境

▲陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨立委柯志恩日前爆出高雄市小港區大坪頂山坡地保護區遭堆置大量廢瀝青與廢棄物，形成「柏油山」。高雄市長陳其邁則嚴厲譴責，批評是烏龍爆料，六都法規非常清楚，保護區可作為公用事業的土石堆放使用，並非盜採濫填情事。對此，國民黨立委羅智強國會辦公室主任陳冠安今（15日）反擊，高雄市長不保護高雄的環境，只想說謊牽拖其他縣市的規定，結果，一開口就在抹黑柯志恩。

陳冠安表示，柯志恩會勘「柏油山」，向公眾揭露小港大坪頂保護區堆置大量廢瀝青和廢棄物的現狀。然後，最暖的陳其邁，就動用市府大小粉專，發文攻擊柯志恩，稱六都法律都規定保護區內可作為公用事業的土石堆放使用。

陳冠安表示，暖男真的不要太暖，一開口就在說謊。光是台中市的《都市計畫法台中市施行自治條例第35條》就明確規定，土石方資源堆置處理，並非是保護區的核准使用範圍。

陳冠安指出，唯一的例外，就是自治條例109年12月4日修正施行前，既有的土石方資源堆置處理場，才能依相關法令繼續原來合法之使用。

陳冠安說，簡單來說，只有過去合法的土石方資源堆置處理場，才能繼續在保護區內使用，109年12月4日後，台中市的保護區就不能有新使用的土石方資源堆置處理場。

陳冠安說，所以按照台中市的法規，就不會發生像高雄大坪頂「柏油山」的情況，在113年核准保護區內新設土方堆置場，中間將近一整年都沒有提水保計畫，然後市府還跟揭弊者說一切合法，只是行政上有瑕疵。

陳冠安批評，高雄市長不保護高雄的環境，只想說謊牽拖其他縣市的規定，藉此來證明自己沒有錯。結果，一開口就在說謊，一開口就在抹黑柯志恩，陳其邁，對土方堆置業者真的很暖。

▼ 陳其邁發圖卡轟柯志恩烏龍爆料。（圖／記者賴文萱翻攝）