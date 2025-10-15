　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柏油山爭議！陳其邁轟柯志恩烏龍爆料　他酸：高雄市長不保護高雄環境

▲陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

▲陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨立委柯志恩日前爆出高雄市小港區大坪頂山坡地保護區遭堆置大量廢瀝青與廢棄物，形成「柏油山」。高雄市長陳其邁則嚴厲譴責，批評是烏龍爆料，六都法規非常清楚，保護區可作為公用事業的土石堆放使用，並非盜採濫填情事。對此，國民黨立委羅智強國會辦公室主任陳冠安今（15日）反擊，高雄市長不保護高雄的環境，只想說謊牽拖其他縣市的規定，結果，一開口就在抹黑柯志恩。

陳冠安表示，柯志恩會勘「柏油山」，向公眾揭露小港大坪頂保護區堆置大量廢瀝青和廢棄物的現狀。然後，最暖的陳其邁，就動用市府大小粉專，發文攻擊柯志恩，稱六都法律都規定保護區內可作為公用事業的土石堆放使用。

陳冠安表示，暖男真的不要太暖，一開口就在說謊。光是台中市的《都市計畫法台中市施行自治條例第35條》就明確規定，土石方資源堆置處理，並非是保護區的核准使用範圍。

陳冠安指出，唯一的例外，就是自治條例109年12月4日修正施行前，既有的土石方資源堆置處理場，才能依相關法令繼續原來合法之使用。

陳冠安說，簡單來說，只有過去合法的土石方資源堆置處理場，才能繼續在保護區內使用，109年12月4日後，台中市的保護區就不能有新使用的土石方資源堆置處理場。

陳冠安說，所以按照台中市的法規，就不會發生像高雄大坪頂「柏油山」的情況，在113年核准保護區內新設土方堆置場，中間將近一整年都沒有提水保計畫，然後市府還跟揭弊者說一切合法，只是行政上有瑕疵。

陳冠安批評，高雄市長不保護高雄的環境，只想說謊牽拖其他縣市的規定，藉此來證明自己沒有錯。結果，一開口就在說謊，一開口就在抹黑柯志恩，陳其邁，對土方堆置業者真的很暖。

▼ 陳其邁發圖卡轟柯志恩烏龍爆料。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ 柏油山掀風暴！陳其邁發圖卡轟烏龍爆料　柯志恩還原過程回擊。（圖／記者賴文萱翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 1 5616 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
突取消簽書會被罵　李珠珢首發聲
爆料趙露思《許我耀眼》配音員道歉了　「點名她」永不合作
北車女遭侵犯！目擊者還原現場「不敢上前制止」網戰翻
山本由伸締造日本第一人！　寫9年紀錄
北車性侵犯入獄服刑了！　檢方訊後直接發監

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北車大廳「通緝犯喬裝街友」性侵醉女　社會局斥：別汙名化街友

國民黨主席盧秀燕挺誰？　子弟兵：應維持等距關係有助未來整合

國安局證實藍黨魁選舉「境外介選」　郝龍斌：所有抹黑到此為止

蔡英文談2018年谷底心境　民進黨團：賴清德應有所感應

柏油山爭議！陳其邁轟柯志恩烏龍爆料　他酸：高雄市長不保護高雄環境

點名美濃天坑、大坪頂柏油山　吳宗憲轟監院：還在睡！

黃國昌遭爆養狗仔又吸收駭客竊個資　綠委酸：昌ㄟ機器動得很厲害

扯！官兵因被中共通緝貸款遭拒　他怒：公股銀行竟執行中共制裁

請病假沒收全勤獎金　勞長洪申翰喊「不合理」要提制度保障

賴清德稱蔣萬安沒那麼強？　吳思瑤駁：我全程在場！沒印象有提

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

Lulu曝陳漢典告白：好險有娶到妳　韋禮安一旁放冷箭..她氣：請鬼拿藥單！

啦啦隊女神傳父女戀 60歲男友遭爆是Uber司機 親吻照曝光

王菲前夫李亞鵬宣布二度離婚！　「孩子跟媽媽生活」累積負債110億

昆凌合體Melody狂飆「晶晶體」　維持10年婚姻祕訣：不要找麻煩

典典寶寶烤肉被燙到：我要再一次！　和趙小僑逛市場「狂被老闆送東西」

北車大廳「通緝犯喬裝街友」性侵醉女　社會局斥：別汙名化街友

國民黨主席盧秀燕挺誰？　子弟兵：應維持等距關係有助未來整合

國安局證實藍黨魁選舉「境外介選」　郝龍斌：所有抹黑到此為止

蔡英文談2018年谷底心境　民進黨團：賴清德應有所感應

柏油山爭議！陳其邁轟柯志恩烏龍爆料　他酸：高雄市長不保護高雄環境

點名美濃天坑、大坪頂柏油山　吳宗憲轟監院：還在睡！

黃國昌遭爆養狗仔又吸收駭客竊個資　綠委酸：昌ㄟ機器動得很厲害

扯！官兵因被中共通緝貸款遭拒　他怒：公股銀行竟執行中共制裁

請病假沒收全勤獎金　勞長洪申翰喊「不合理」要提制度保障

賴清德稱蔣萬安沒那麼強？　吳思瑤駁：我全程在場！沒印象有提

北車大廳「通緝犯喬裝街友」性侵醉女　社會局斥：別汙名化街友

每月46萬→65萬！石頭火鍋名店撤　原址租金10年漲4成

緬北詐騙四大家族明家成員判死刑團滅　魏家及劉家罪行公佈待審

虐打未滿月兒「跑去打電動」致死　台中狠爸遭重判10年

上車最後倒數！大巨蛋＋淡江大橋利多齊發　淡水房市即將引爆？

國民黨主席盧秀燕挺誰？　子弟兵：應維持等距關係有助未來整合

馬偕牧師、板橋林家大帳房好有緣！　橋北段紅磚的繁華與滄桑

洋基工程正式官宣！李逸驊出任元年總教練　冠軍經驗打造團隊文化

主計長：今年經濟成長率4.45%有低估　可超過4.5%

李珠珢突取消簽書會被罵首發聲！　「243字親筆文曝心聲」：很心痛

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

政治熱門新聞

何欣純出戰台中市長！蔡其昌表態了

國軍遭譏草莓兵　退將揭真實情況

蔡英文曝「2018大敗」心境

在野瘋傳「藥水洗光電板」　7大公會闢謠：只用清水從未用化學清潔劑

賴瑞隆見柏油山快閃　謝寒冰：綠營知道事態嚴重

柯志恩轟市府包庇柏油山！竟是自家人「喬」8次

蔣萬安表態挺郝龍斌　「穩健務實的黨主席人選」

國安局出手查「境外介入藍營主席選舉」　YT帳號一半定位在境外

北市開8億分手費遭拒　李四川：新壽要107億

經濟部公布「光電板清潔片」！

李四川曝新壽堅持協調原因：想直接轉地上權

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

逃逸移工賣帳戶給詐團　王世堅：人跑了重罰也沒用

賴清德深夜發文認「最難受的一晚」

更多熱門

相關新聞

點名美濃天坑、大坪頂濫墾案　吳宗憲轟監察院沉睡：辦藍不辦綠

點名美濃天坑、大坪頂濫墾案　吳宗憲轟監察院沉睡：辦藍不辦綠

美濃大峽谷遭盜採濫倒案持續延燒，國民黨立委吳宗憲今（15日）在臉書發文，點名南台灣多起濫墾與國土破壞事件，質疑監察院「對綠不查、對藍嚴辦」，並呼籲監察院應即刻說明調查進度，勿讓監察權淪為執政黨附庸。

高雄吊車路邊鬼切！騎士慘遭撞斷腿　

高雄吊車路邊鬼切！騎士慘遭撞斷腿　

國民黨主席選出「亡黨感」　最終還是只能由盧秀燕收拾

國民黨主席選出「亡黨感」　最終還是只能由盧秀燕收拾

女騎士停右轉專用道躲太陽　遭公車撞翻人車倒地

女騎士停右轉專用道躲太陽　遭公車撞翻人車倒地

介入國民黨主席選舉？　陸國台辦反駁：網友言論不代表官方立場

介入國民黨主席選舉？　陸國台辦反駁：網友言論不代表官方立場

關鍵字：

高雄陳其邁國民黨民進黨柏油山柯志恩陳冠安大坪頂

讀者迴響

熱門新聞

北車傳公然性侵！通緝犯拖醉女施暴10分鐘

北車治安堪憂　國慶連假大廳上演性侵　

即／鮑爾將開口！美股三大指數開盤齊跌

何欣純出戰台中市長！蔡其昌表態了

直擊小S隔7個月首現身！「Lily陪身邊露笑容」

擅自拔房間插頭充手機 女慘噴6千多元

柬詐騙台灣9公司被制裁　全在大安區

徵助理「一堆破40歲投履歷」！公司只挑年輕人慘爆

準颱風「風神」不友善！　美預測：侵台機會增大

59歲醫生車禍亡　為恭醫院沉痛聲明

爆料趙露思！《許我耀眼》配音員道歉

出現6跡象　恐在好市多當「盤子」

爆熱戀60歲司機！啦啦隊女神認了交往2年

長榮航空高階主管變共諜　收買官員遭起訴

北車「大廳撿屍」10分鐘沒人理！　列管街友一半都在這

更多

最夯影音

更多
顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效
台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面