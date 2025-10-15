高雄轎車迴轉未禮讓釀擦撞　車頭轉180度變「逆向」

記者吳世龍／高雄報導

高雄市鳳山區保成一路與南華路口今（15）日凌晨發生一起自小客車碰撞事故。一輛迴轉的自小客車與對向直行車輛發生碰撞，造成兩名駕駛人受輕傷，所幸送醫後均無大礙。警方初步研判，肇事原因為迴轉車未禮讓直行車先行，詳細原因仍待交通大隊進一步釐清。

▲高雄市鳳山區保成一路與南華路口一輛迴轉轎車與對向直行車輛碰撞，造成2駕駛輕傷。（圖／記者吳世龍翻攝）

這起事故發生在114年10月15日凌晨2時許，鳳山分局南成所獲報，指在鳳山區保成一路與南華路口發生車禍。警方調查，39歲的林姓男子當時駕駛自小客車，沿南華一路（西向東）行駛至路口準備迴轉時，不慎與對向（南華一路東向西）直行的21歲陳姓男子駕駛之自小客車發生碰撞，林男車輛當場轉180度變「逆向」。

車禍發生後，林男身體多處擦挫傷，被送往國軍高雄總醫院救治；陳男則感到頭部暈眩，選擇自行就醫，兩名當事人傷勢均無大礙。警方當場對兩名駕駛人進行酒測，酒測值均為零，排除酒駕肇事。

警方初步分析研判，事故原因為林姓男子駕駛的轉彎車輛未禮讓直行車輛先行。至於詳細的肇事責任歸屬，後續將交由交通大隊進行最終判定。警方也呼籲駕駛人行經路口時應減速慢行，並遵守交通規則，確保行車安全。