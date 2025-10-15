　
社會焦點

高雄91歲翁駕車「搶快闖燈」擊落女騎士　雞腿換駕照畫面曝

記者許宥孺／高雄報導

高雄市仁武區今（15)日清晨發生一起車禍！一部轎車違規於快車道搶快右轉，撞上慢車道直行的女騎士，導致女騎士身體擦挫傷。警方到場處理時，發現肇事駕駛高齡91歲，不過經查他有依規定換照，員警針對他交通違規事項依法開罰600元至1800元罰鍰。

▲▼高齡駕駛 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼阿公不依號誌右轉，與直行女騎士發生碰撞 。（圖／翻攝自fb/仁武人大小事）

▲▼高齡駕駛 。（圖／記者許宥孺翻攝）

事發在15日清晨6點多，警消接獲報案，指出在仁武區鳳仁路、中正路交叉口發生一起交通事故。救護人員到場時，發現一名女騎士身體擦挫傷，經初步處置後將她送醫救治。

警方調查，當時91歲蘇姓男子駕駛轎車，行駛在鳳仁路快車道的右轉車道，並於路口右轉時，與鳳仁路慢車道南向北直行的35歲胡姓女騎士發生碰撞，造成胡女遭撞倒地，身體擦挫傷，當時有不少通勤學生目擊這幕嚇壞。

▲▼高齡駕駛 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲警方查出肇事駕駛高齡91歲，不過有依規定換照。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方對雙方駕駛進行酒測，雙方都沒有酒駕行為；另外蘇姓男駕駛屆滿高齡駕駛資格，但仍有依規定換照，不過當時快車道號誌燈尚未允許右轉，蘇男不依號誌燈指示行駛，違反道路交通管理處罰條例第48條規定，可處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰。

警方表示，初步研判為駕駛蘇男不依號誌指示導致肇事，詳細肇事原因仍待進一步釐清。

10/14 全台詐欺最新數據

高雄仁武分局車禍高齡駕駛

