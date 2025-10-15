打通台日半導體人才通路　崑山科大學生赴熊本台積供應鏈實習

▲崑山科大學生赴日本熊本JASM供應鏈展開學年制實習，實現「學用合一、實習即就業」願景。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

崑山科技大學透過教育部「學海築夢」計畫，首度帶領學生前往日本熊本台積（JASM）供應鏈企業，展開為期一學年的長期專業實習，實習採企業導師制與專題驗收並行，期滿後即可銜接日本在地企業預聘或正式聘用，落實「學用合一、實習即就業」的國際人才培育模式。

此次共有機械繫、電機系、車電系與資工系等5名學生參與，自8月暑期起展開學年實習，將於115年7月底期滿。學生依供應鏈需求設計輪調機制，至熊本廠區周邊之設備、材料與系統整合商進行見習與上線作業，並修習「跨文化與商務日語」課程，從產線會話到技術文件閱讀、簡報演練，全方位強化語言及專業能力。

工程學院院長江智偉指出，實習主題聚焦於前段製程設備維保、製造執行系統（MES）與現場資料採集（Edge/IIoT）等核心能力，打造「台南—台積供應鏈—熊本」的國際人才走廊，讓學生透過學年制實習，完成「實習—預聘—留任」的一條龍機制。

為確保學年實習的完整性，工程學院於行前、實習中及返國階段均設有標準化歷程，包含日語檢核、雙導師滾動評量及專題審查學分對應，同時提供職涯與法規輔導，協助通過留任評估的學生完成在留資格申請與就職安排。

副校長鐘俊顏表示，此次熊本實習不僅是出國見習，更是一條「可追蹤、可量化、可複製」的國際人才走廊。未來學校將持續擴大合作規模，將車用電子、精密加工、設備製造與系統整合等領域納入實習網絡，讓更多崑山學子從台南出發、在世界發光。