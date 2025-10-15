　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

被譽為半導體設備黑馬　新凱來子公司展出「陸產EDA軟體」

▲▼新凱來。（圖／翻攝21世紀經濟報導）

▲新凱來展位湧入人潮。（圖／翻攝21世紀經濟報導，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

被譽為大陸半導體設備領域黑馬的「新凱來」（SiCarrier Technologies），子公司今（15）日在深圳的2025灣區半導體產業生態博覽會（灣芯展）上，展出兩款大陸自產的EDA軟體（電子設計自動化軟體），被認為有望突破歐美的壟斷。不過，新凱來並未在展覽中發布傳聞中的DUV光刻機（曝光機）。

綜合陸媒報導，10月15日，灣芯展在廣東深圳開幕，大陸半導體設備廠商新凱來成為全場人氣王，所有參展觀眾入場第一站就是尋找新凱來展區；即便現場展出的僅為圖片和模型，沒有實機。

新凱來在現場重點展出六大類16款產品，包括光學檢測BFI產品岳麓山等4款設備，光學量測設備DBO天門山和IBO天門山，物理與X射線量測設備AFM沂蒙山等4款設備，刻蝕產品ETCH武夷山，擴散產品EPI峨眉山和RTP三清山，薄膜設備PVD普陀山、ALD阿里山及CVD長白山。

近期市場上有「新凱來光刻機」相關傳聞，不過現場工作人員表示，新凱來沒有發布DUV光刻機。在現場的介紹背景板上，也沒有看到光刻機相關介紹。工作人員稱，「驚喜在子公司的產品發布上」。

新凱來子公司萬里眼設有獨立展台，其中90GHz超高速實時示波器備受矚目。萬里眼副總經理譚劍介紹，7nm及以下工藝晶片的高速接口測試，需要帶寬60G-90GHz以上的實時示波器。因此他稱，萬里眼此次發布的90GHz超高速實時示波器，將有效支撐起中國半導體行業自主可控的發展。

▼萬里眼新一代超高速實時示波器。

▲▼萬里眼新一代超高速實時示波器。（圖／翻攝21世紀經濟報導）

此外，新凱來子公司啟雲方今天早上發布了兩款擁有完全自主知識產權的大陸國產電子工程EDA（原理圖和PCB）設計軟體。

有陸媒引述行業報告數據稱，從行業格局看，長期以來，全球EDA市場被新思科技、楷登電子和西門子EDA三家國際廠商壟斷，上述廠商擁有完整的、有總體優勢的全流程產品。在大陸市場，目前三家國際巨頭佔據主導地位，合計市占率超過70％。

深圳市新凱來技術有限公司成立於2021年8月，註冊資本為15億元人民幣，由深圳市深芯恆科技投資有限公司100％持股，股權穿透後，由深圳市國資委全資控股。

新凱來這家成立幾年的大陸半導體設備廠商，今年上半年一口氣公布30餘款設備圖片，分為工藝裝備、量檢測裝備兩大系列，產品型號包括擴散產品、薄膜產品、光學檢測產品、光學量測產品等，幾乎涵蓋半導體製造全流程裝備，受到市場關注。

▼新凱來展出六大類16款產品。

▲▼新凱來。（圖／翻攝21世紀經濟報導）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 1 5616 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／館長15萬交保！
鏟子超人急喊「這周末別去光復鄉」原因曝！　一票退車票了
快訊／板橋男公寓5樓墜落！　肢體變形倒臥路面
快訊／「褲子脫一半」露鳥拉年輕女　北市淫男聲押
台中七期豪宅虐殺首開庭！　死者遭榔頭敲下體
民進黨選對會拍板　何欣純參選台中市、林國漳選宜蘭
快訊／6縣市大雨特報　下到晚上

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

被譽為半導體設備黑馬　新凱來子公司展出「陸產EDA軟體」

誤傳設計台版迪士尼　豪門國際再發8點聲明：嚴簽保密協議絕不外流

蘋果執行長庫克也「收到LABUBU」了！　娃娃還拿iPhone 17 Pro

掌握聲量！國台辦涉台工作升級　記者會「增頻次」雙周改每周舉行

陸大使：台灣是「最具顛覆性」問題　美應停止「台灣地位未定」論

粵港澳聯合掃黃「斷鳶行動」 抓獲38名女子及44名尋芳客

「首來族」辦台胞證追星新現象？　國台辦：樂見兩岸文藝雙向奔赴

美拋晶片「五五分」　國台辦：台灣慌慌張張、連滾帶爬

陸十一假期　小三通載客量年增193.2％

緬北詐騙四大家族明家成員判死刑團滅　魏家及劉家罪行公佈待審

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

Lulu曝陳漢典告白：好險有娶到妳　韋禮安一旁放冷箭..她氣：請鬼拿藥單！

啦啦隊女神傳父女戀 60歲男友遭爆是Uber司機 親吻照曝光

王菲前夫李亞鵬宣布二度離婚！　「孩子跟媽媽生活」累積負債110億

昆凌合體Melody狂飆「晶晶體」　維持10年婚姻祕訣：不要找麻煩

典典寶寶烤肉被燙到：我要再一次！　和趙小僑逛市場「狂被老闆送東西」

被譽為半導體設備黑馬　新凱來子公司展出「陸產EDA軟體」

誤傳設計台版迪士尼　豪門國際再發8點聲明：嚴簽保密協議絕不外流

蘋果執行長庫克也「收到LABUBU」了！　娃娃還拿iPhone 17 Pro

掌握聲量！國台辦涉台工作升級　記者會「增頻次」雙周改每周舉行

陸大使：台灣是「最具顛覆性」問題　美應停止「台灣地位未定」論

粵港澳聯合掃黃「斷鳶行動」 抓獲38名女子及44名尋芳客

「首來族」辦台胞證追星新現象？　國台辦：樂見兩岸文藝雙向奔赴

美拋晶片「五五分」　國台辦：台灣慌慌張張、連滾帶爬

陸十一假期　小三通載客量年增193.2％

緬北詐騙四大家族明家成員判死刑團滅　魏家及劉家罪行公佈待審

罰鍰減半+境管縮短　移民署喊話：逾8萬非法移工趕快出面

台股重返2萬7千點大關　外資調節147億連三賣

「餓骨症候群」讓她劇痛難行走　靠AI揪嚴重骨鬆、多處微小骨折

高階記憶體趨勢誰大咬機會財　AI點燃記憶體漲潮

TAITRONICS ＆ AIoT Taiwan展10/22登場　展中報名明年展出享優惠

日本計畫明文禁止「加密貨幣內線交易」　違者按不法獲利重罰

美中亂鬥的第二章　稀土與關稅螺旋報復再起！

葉珂自爆隱形眼鏡連戴8天　「睡覺也沒摘」嗨喊：眼堅強

新建案主臥「剩不到3坪」　一票人吐殘酷現實：韭菜住鳥籠

快訊／新北檢偵訊完畢！　館長「恐嚇、煽惑他人犯罪」15萬交保

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

大陸熱門新聞

陸放寬「一次有效台胞證」條件　

生意太差！滷味店老闆竟加罌粟吸客

陸海關查扣6萬張問題地圖：誤國家統一

回收熱！男子變現2kg金條「淨賺百萬」

糖尿病男剪趾甲破皮「失去10根腳趾」

王世堅《沒出息》神曲爆紅　國台辦發言人也聽過、大喊「樂見」

美拋晶片「五五分」　國台辦：台灣慌慌張張、連滾帶爬

緬北詐騙四大家族明家成員判死刑團滅 魏家及劉家罪行公佈待審

陸飛行汽車「陸地航母」喜提海外最大訂單 中東客戶先訂600台

「首來族」辦台胞證追星不觀光　國台辦樂見雙向奔赴

美擬禁陸航班經俄領空　陸航空公司聯合致信美運輸部

快訊／再出招！　陸商務部：制裁韓華海洋株式會社5家美國子公司

山東聊城男子酒駕致8死4傷 連撞多輛電動自行車後翻覆冒煙

陸客泰國旅遊被強迫購物　導遊威脅：讓你回不了中國！

更多熱門

相關新聞

打通台日半導體人才通路崑山科大學生赴熊本台積供應鏈實習

打通台日半導體人才通路崑山科大學生赴熊本台積供應鏈實習

崑山科技大學透過教育部「學海築夢」計畫，首度帶領學生前往日本熊本台積（JASM）供應鏈企業，展開為期一學年的長期專業實習，實習採企業導師制與專題驗收並行，期滿後即可銜接日本在地企業預聘或正式聘用，落實「學用合一、實習即就業」的國際人才培育模式。

台積電拉尾盤原因曝光！　上游設備廠訂單量優於預期

台積電拉尾盤原因曝光！　上游設備廠訂單量優於預期

國台辦引用《沒出息》酸台積電　王世堅嗆：連滾帶爬的是中芯、紫光

國台辦引用《沒出息》酸台積電　王世堅嗆：連滾帶爬的是中芯、紫光

PCB載板三雄衝！2檔飆漲停　景碩傳打入輝達供應鏈

PCB載板三雄衝！2檔飆漲停　景碩傳打入輝達供應鏈

安世半導體遭荷蘭凍結全球營運 母企業聞泰科技批「歧視中資企業」

安世半導體遭荷蘭凍結全球營運 母企業聞泰科技批「歧視中資企業」

關鍵字：

新凱來半導體DUV光刻機曝光機EDA

讀者迴響

熱門新聞

北車傳公然性侵！通緝犯拖醉女施暴10分鐘

直擊小S隔7個月首現身！「Lily陪身邊露笑容」

柬詐騙台灣9公司被制裁　全在大安區

北車治安堪憂　國慶連假大廳上演性侵　

北車性侵案「10分鐘」沒人制止　網不敢相信

何欣純出戰台中市長！蔡其昌表態了

即／鮑爾將開口！美股三大指數開盤齊跌

準颱風「風神」不友善！　美預測：侵台機會增大

擅自拔房間插頭充手機 女慘噴6千多元

爆料趙露思！《許我耀眼》配音員道歉

男大生想休學繳不出學費隔日墜樓亡　校方沉痛回應

37歲八點檔女星一次宣布結婚、懷孕！接地氣閃照曝光

威廉閃兵後首受訪重大改變　「準備賣房子渡過難關」

徵助理「一堆破40歲投履歷」！公司只挑年輕人慘爆

陸放寬「一次有效台胞證」條件　

更多

最夯影音

更多
顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效
台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面