被譽為半導體設備黑馬　新凱來子公司展出「陸產EDA軟體」

▲新凱來展位湧入人潮。（圖／翻攝21世紀經濟報導，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

被譽為大陸半導體設備領域黑馬的「新凱來」（SiCarrier Technologies），子公司今（15）日在深圳的2025灣區半導體產業生態博覽會（灣芯展）上，展出兩款大陸自產的EDA軟體（電子設計自動化軟體），被認為有望突破歐美的壟斷。不過，新凱來並未在展覽中發布傳聞中的DUV光刻機（曝光機）。

綜合陸媒報導，10月15日，灣芯展在廣東深圳開幕，大陸半導體設備廠商新凱來成為全場人氣王，所有參展觀眾入場第一站就是尋找新凱來展區；即便現場展出的僅為圖片和模型，沒有實機。

新凱來在現場重點展出六大類16款產品，包括光學檢測BFI產品岳麓山等4款設備，光學量測設備DBO天門山和IBO天門山，物理與X射線量測設備AFM沂蒙山等4款設備，刻蝕產品ETCH武夷山，擴散產品EPI峨眉山和RTP三清山，薄膜設備PVD普陀山、ALD阿里山及CVD長白山。

近期市場上有「新凱來光刻機」相關傳聞，不過現場工作人員表示，新凱來沒有發布DUV光刻機。在現場的介紹背景板上，也沒有看到光刻機相關介紹。工作人員稱，「驚喜在子公司的產品發布上」。

新凱來子公司萬里眼設有獨立展台，其中90GHz超高速實時示波器備受矚目。萬里眼副總經理譚劍介紹，7nm及以下工藝晶片的高速接口測試，需要帶寬60G-90GHz以上的實時示波器。因此他稱，萬里眼此次發布的90GHz超高速實時示波器，將有效支撐起中國半導體行業自主可控的發展。

▼萬里眼新一代超高速實時示波器。

此外，新凱來子公司啟雲方今天早上發布了兩款擁有完全自主知識產權的大陸國產電子工程EDA（原理圖和PCB）設計軟體。

有陸媒引述行業報告數據稱，從行業格局看，長期以來，全球EDA市場被新思科技、楷登電子和西門子EDA三家國際廠商壟斷，上述廠商擁有完整的、有總體優勢的全流程產品。在大陸市場，目前三家國際巨頭佔據主導地位，合計市占率超過70％。

深圳市新凱來技術有限公司成立於2021年8月，註冊資本為15億元人民幣，由深圳市深芯恆科技投資有限公司100％持股，股權穿透後，由深圳市國資委全資控股。

新凱來這家成立幾年的大陸半導體設備廠商，今年上半年一口氣公布30餘款設備圖片，分為工藝裝備、量檢測裝備兩大系列，產品型號包括擴散產品、薄膜產品、光學檢測產品、光學量測產品等，幾乎涵蓋半導體製造全流程裝備，受到市場關注。

▼新凱來展出六大類16款產品。