陸十一假期　小三通載客量年增193.2％

▲金門小三通。（資料照／記者林名揚翻攝）

記者陳冠宇／綜合報導

今年大陸十一假期期間，4條往返金馬與大陸的「小三通」客運航線，迎來兩岸探親訪友和旅遊熱潮。據大陸國台辦數據，10月1日至8日，「小三通」客運航線共計運載旅客4.9萬餘人次，年增193.2％；福州、廈門「小三通」客運量均創開航以來歷史新高。

大陸國台辦發言人陳斌華今（15）日於例行記者會上介紹，今年十一假期，兩岸「小三通」客運航線持續平穩運行，便利兩岸民眾特別是台灣同胞探親訪友和旅遊觀光。

據統計，廈門至金門、泉州至金門、福州馬尾至馬祖、連江黃岐至馬祖等4條「小三通」客運航線，共投入17艘船舶，日均提供38個航班、9228個客位。10月1日至8日，「小三通」客運航線共計運行296班次，運載旅客4.9萬餘人次，年增193.2％。福州、廈門「小三通」客運量均創開航以來歷史新高。

陳斌華表示，為滿足兩岸同胞探親訪友和旅遊需求，福州、廈門、泉州等地持續優化「小三通」航線服務保障，包括提前預測假期旅客流量，及時協調每日增加2個航班，確保運力充足；優化通關服務，大陸口岸部門提前展開港口客運場站營運安全風險排查治理，開足查驗通道。

另一方面，2025年亞太經濟合作會議（APEC）領導人非正式會議將於10月31日至11月1日在韓國慶州舉行。賴清德總統決定再度敦請總統府資政、台杉投資管理顧問公司董事長林信義代表出席。

對此，陳斌華回應稱，「關於中國台灣地區派有關人員參加亞太經合組織（APEC）相關活動問題，我們的立場是明確的、一貫的，即必須符合一個中國原則和APEC諒解備忘錄的有關規定。」

▼馬祖小三通。（資料照／記者周湘芸攝）