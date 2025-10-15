介入國民黨主席選舉？　陸國台辦反駁：網友言論不代表官方立場

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

記者陳冠宇／綜合報導

國民黨18日將改選黨主席，卻在選戰白熱化階段冒出「中共介選」疑慮。對此，大陸國台辦回應稱，大陸部分網友的言論不代表官方立場，並強調願在九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，與國民黨新領導人一道推動兩黨關係和兩岸關係發展。

國民黨主席候選人郝龍斌日前爆料，有至少花費近億元的境外勢力網軍介入國民黨主席選舉，攻擊超過所謂民進黨「1450」的戰力。另一候選人張亞中、藍營媒體人趙少康也直指大陸介選，「如果讓大陸介選，中華民國就完了！」且都把矛頭對準鄭麗文。

對此，大陸國台辦發言人陳斌華於今（15）日於例行記者會上表示，「我們關注國民黨主席選舉，但這是國民黨的內部事務。大陸部分網民的言論不代表官方立場。」

「『九二共識』明確界定了兩岸關係的性質，是兩岸關係發展的政治基礎和台海和平穩定的定海神針」，陳斌華強調，兩岸關係歷史反覆證明，堅持一個中國原則和「九二共識」，兩岸關係就能改善發展，台灣同胞就能受益；否定「九二共識」，背離一個中國原則，兩岸關係就會緊張動蕩，台灣同胞利益就會受損。

陳斌華表示，「我們願在堅持『九二共識』、反對『台獨』的共同政治基礎上，同中國國民黨新領導人一道，推動兩黨關係和兩岸關係向前發展，為台海謀和平，為同胞謀福祉，為民族謀復興。」