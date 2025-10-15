嗆民進黨政府阻撓宗教交流　國台辦：想製造「兩岸一家仇」

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

記者陳冠宇／綜合報導

陸委會副主委沈有忠日前表示，大陸利用宗教交流對台「統戰」，並稱是「一個媽祖原則」，即「台灣的媽祖也是中國媽祖的一部分」。大陸國台辦就此向沈有忠拋出「五問」，質疑他「究竟在害怕什麼？」，更稱干擾阻撓兩岸宗教交流是想製造「兩岸一家仇」。

沈有忠日前於節目受訪時稱，大陸持續利用宗教交流對台「統戰」，現在是「一個媽祖原則」，「世界上只有一個媽祖，媽祖是中國神聖不可分割的一部分，台灣的媽祖也是中國媽祖的一部分」，甚至也可以是「一個關公原則」。

對此，大陸國台辦發言人陳斌華今（15）日於例行記者會上表示，「兩岸同屬中華民族，媽祖、關公等絕大多數島內（指台灣）民間信仰起源於大陸，祖庭祖廟在大陸，這些都是不爭的事實。」

「我想問陸委會這位人士五個問題」，陳斌華接著問，「一、世界上是不是只有一位媽祖？二、媽祖是不是千百年來備受東南沿海民眾乃至海外華僑華人敬仰的中國神？三、台灣的媽祖是不是分靈於福建湄洲島媽祖祖廟？四、關公是不是與媽祖類似、是不是世界上也只有一位關公？五、意圖不讓台灣民眾信仰媽祖、關公，究竟在害怕什麼？」

陳斌華指出，「廣大台灣信眾到大陸進香交流、尋根祭祖、祈求平安，是他們發自內心的精神需求，何錯之有？民進黨當局一再對此扣上『統戰』的帽子，恰恰證明統戰工作光明正大，有利於兩岸同胞走近走親、增進團結，厚植親情。」

陳斌華續指，「一再干擾阻撓兩岸正常的宗教民間信仰文化交流，恰恰證明其不樂見『兩岸一家親』，而是想製造『兩岸一家仇』，為謀『獨』散播仇恨、恐懼的毒素。這樣的倒行逆施不得人心，注定失敗。」

▼陸委會副主委沈有忠。（圖／記者陳冠宇攝）